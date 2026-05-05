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La conductora Andrea Llosa reconoció públicamente que su programa 'La verdad a prueba' no logró el resultado esperado en Panamericana Televisión, tras permanecer al aire por menos de dos meses desde su estreno el pasado 9 de marzo. Desde el extranjero, donde pasa unos días de descanso, la periodista decidió explicar las razones detrás de la cancelación del espacio.

"Esto es así, muy simple. Como en todo, como en la vida, en los negocios, igual en la televisión hay cosas que funcionan, así como hay cosas que no funcionan, y lo mío no funcionó, no hay mucho que decorar", afirmó la exfigura de ATV y aclaró que su salida se dio en buenos términos.

Andrea Llosa revela por qué su programa no funcionó tras su estreno en marzo

El espacio 'La verdad a prueba', que marcó el regreso de Andrea Llosa a Panamericana TV tras su paso por ATV, no logró alcanzar el rating necesario para mantenerse en la programación. A pesar de la expectativa generada por su retorno al canal donde inició su carrera como reportera, el programa no consiguió consolidarse entre el público, lo que derivó en su salida anticipada.

La periodista explicó que, en televisión, los resultados son determinantes para la continuidad de cualquier proyecto. En ese contexto, reconoció que su propuesta no logró conectar con la audiencia como se esperaba. Esta situación también coincidió con otros cambios dentro del canal, como la salida de la deportista Rocío Miranda.

Andrea Llosa se toma un descanso en el extranjero y evalúa su futuro

Tras su salida del canal, la periodista decidió viajar a Aruba junto a su esposo, Pablo de Vinatea, donde actualmente disfruta de unos días de descanso. La conductora compartió que este tiempo le permitirá reflexionar sobre sus próximos pasos profesionales, luego de la cancelación de su espacio.

"Ahora me he tomado unos días libres para relajarme y, nada, voy a pensar qué voy a hacer. Todavía no lo tengo muy claro porque eso lo haré cuando llegue a Lima", comentó. De esta manera, Llosa deja abierta la posibilidad de nuevos proyectos en televisión, mientras analiza su futuro tras esta etapa en Panamericana Televisión.