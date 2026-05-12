Al 99,9% de actas contabilizadas, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez competirán en la segunda vuelta

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Con apenas 89 actas observadas pendientes de ser resueltas, Roberto Sánchez registra un aumento en su ventaja sobre Rafael López Aliaga. Hasta el lunes, la diferencia entre ambos candidatos que disputan el pase a la segunda vuelta era de aproximadamente 14.000 votos. Sin embargo, al cierre de la edición, el candidato de Juntos por el Perú está 18.297 votos por delante del líder de Renovación Popular.

A nivel porcentual, Keiko Fujimori figura en el primer lugar en las Elecciones Generales 2026 con 17,178%. En segundo lugar permanece Sánchez con 12,019% y, un poco más atrás, López Aliaga alcanza 11,909%. Al cierre de la nota, la Oficina Nacional de Procesos Electorales ha contabilizado 99,904% de actas.

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Con la tendencia de los resultados y el inminente cruce entre Fujimori y Sánchez por el balotaje, ambos candidatos continúan con sus actividades de campaña.

La lideresa de Fuerza Popular estuvo en Puerto Pizarro, en la región Tumbes, junto a pescadores artesanales en su denominada “ruta del diálogo”.

Al ser increpada sobre la multa impuesta a su partido por mal uso del financiamiento público directo, señaló que sus viajes pagados a California fueron de “carácter académico” y que apelarán la sanción.

Además, se refirió al pedido de prisión de la Fiscalía contra Roberto Sánchez por presuntos delitos de falsa declaración y falseamiento de información ante la ONPE.

“Lo que todos exigimos es que un proceso judicial tiene que ser transparente, de respeto absoluto al debido proceso, porque aquí quienes ponen en riesgo su prestigio es el propio Ministerio Público”, aseveró.

Por su parte, el postulante de JP participó la tarde de ayer —en su calidad de congresista— en el aniversario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

“Desde Juntos por el Perú reafirmamos nuestro compromiso con una educación pública gratuita, científica y de calidad, que abra oportunidades para nuestra juventud y construya una patria con justicia social, dignidad y desarrollo para todos”, dijo con motivo de esta celebración.

Asimismo, sobre la acusación del MP, se defendió y señaló que el caso ya había sido archivado por el Poder Judicial. “No se puede construir una condena sobre hechos que ya fueron descartados por la propia justicia”, acotó.

Aclaró que participará en la audiencia programada y descartó que su partido haya recibido ingresos de fondos públicos entre los años 2018 y 2020.

JEE continúan proclamación de resultados

Mientras el conteo llega a su desenlace, los Jurados Electorales Especiales (JEE) realizan la proclamación de resultados en sus respectivas jurisdicciones. De los 60 a nivel nacional, 16 ya han concluido este procedimiento.

A nivel regional, se trata de los JEE de Cangallo, Chanchamayo, Huancayo, Huaraz, Huaura, Jaén, Lambayeque, Leoncio Prado, Santa y Trujillo. Estos 10 representan la conclusión de 39 provincias a nivel nacional.

Son, además, ocho departamentos cuyos resultados parciales ya se vienen oficializando: Áncash, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque y Lima.

En el caso de Lima, los JEE de Lima Centro 1, Centro 2, Oeste 1, Oeste 3, Sur 1 y Sur 2 también proclamaron sus resultados, según el registro oficial en la plataforma del JNE.

Solo en el caso de Lima Sur 2, que agrupa a los distritos de Villa el Salvador y Villa María del Triunfo, se suspendió momentáneamente la audiencia de lectura de resultados debido a un recurso de nulidad presentado por Renovación Popular. Esta solicitud ya fue declarada improcedente por el JNE y solo está pendiente la publicación de la resolución en El Peruano.

ONPE defiende contratación de empresa auditora

La ONPE brindó una conferencia para responder a los cuestionamientos sobre la contratación de la empresa que auditó el proceso de la primera vuelta.

Al respecto, se defendió y señaló que realizó hasta tres convocatorias y que las dos primeras fueron declaradas desiertas. Luego de ello, invitó a 11 empresas internacionales para que ofrecieran su servicio de auditoría, pero solo dos se presentaron.

“El 4 de noviembre, se dio la contratación con la empresa y para ese entonces no se encontraba inhabilitada para contratar con el Estado”, sostuvieron respecto a la sanción de 11 meses que tuvo M&T Corporation en 2016 por presentar información inexacta.

Roberto Montenegro Vega, gerente de Informática y Tecnología Electoral de la ONPE, precisó que la auditoría fue por 168 días y comprendía la revisión del código fuente, la seguridad informática y la funcionalidad de las plataformas.

La ONPE aseguró que la auditoría determinó que, a nivel funcional y para la suma de votos, los sistemas de cómputo que se iban a utilizar en la primera vuelta se encontraban “aptos”.

Se trataba del cuestionado Sistema STAE, del Sistema de Cómputo Electoral (SCE) y de la Presentación de Resultados. Sobre ellos, indicó, no se encontraron problemas de vulneración.