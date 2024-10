El mundo de la farándula se ha sacudido tras la emisión de un ampay en 'Magaly TV, la firme', donde se observa al comediante Kiwi en un momento íntimo con Katy Prado, más conocida como la Chikipluna y expareja de Chikiplum. Pese a la contundencia de las imágenes, el actor negó cualquier implicación romántica y aseguró que todo fue una actuación planificada. “No tenemos nada señorita, no hay nada de besos, fue todo armado y vendido, yo tengo pareja”, declaró Kiwi en defensa propia.

¿Qué dijo la expareja de Kiwi sobre ampay con Chikipluna?

Sin embargo, Vanessa Cardoso, la expareja de Kiwi, aportó pruebas que podrían desmentir sus palabras. En una entrevista con el programa de Magaly Medina, Vanessa reveló que había descubierto mensajes comprometedores entre Kiwi y la Chikipluna desde julio, incluyendo fotos y conversaciones donde se trataban con términos afectuosos. “Yo sabía lo de Katy porque yo también le descubrí unos mensajes con Katy, hasta fotos, parecía que se veían a escondidas, son conversaciones de julio, se dicen ‘amor’ y cosas así, yo le tomé captura a las conversaciones”, relató Vanessa, dejando en entredicho la versión del actor.

Vanessa no solo desmintió la versión del comediante sobre el supuesto montaje, sino que también reveló que Kiwi aún la buscaba a pesar de mantener otra relación con una mujer de 'talla alta', que, según dijo, sería conocida en el ambiente y madre de dos hijos. “Estábamos intentando volver, pero ya no se dieron las cosas y ya no estamos, pero él sí tiene una pareja porque él todavía me busca y la chica sabe de todo eso”, añadió Vanessa, resaltando el comportamiento dual de Kiwi.

La presentadora Magaly Medina no se quedó atrás y comentó sobre la situación en su programa, calificando a Kiwi como un 'Minidomínguez', aludiendo a un comportamiento de infidelidad en serie.

Resumen: Kiwi niega a Chikipluna pero su expareja lo desmiente