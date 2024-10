Luego de la difusión de imágenes en 'Magaly TV, la firme', donde se observa a Chikipluna y al comediante Kiwi aparentemente dándose un beso en un restaurante de Lima, las redes sociales estallaron con diversas reacciones. No obstante, la actriz cómica decidió poner fin a los comentarios y pronunciarse a través de su cuenta de Instagram. Según Katy Prado, todo habría sido una trampa orquestada por su compañero de 'El reventonazo de la Chola' para llamar la atención de los medios.

¿Qué dijo Chikipluna sobre su ampay con Kiwi?

En la edición del lunes 28 de octubre, el programa de Magaly Medina mostró varias imágenes de las actividades de algunos personajes de la farándula durante el último fin de semana, incluyendo a Katy Prado, conocida como Chikipluna y John 'Kiwi' Muñoz en un restaurante. A pesar de las imágenes que sugieren cercanía, Chikipluna niega tener un romance conK iwi, asegurando que todo fue "sembrado" y desmintiendo haberse besado con su compañero de América TV.

"Las personas inteligentes se habrán dado cuenta de que me sembraron y bien, solo me invitaron a cenar y lastimosamente caí, igual yo estoy sola hace mucho tiempo. Psd: no hay ningún beso en la boca", escribió Katy Prado, minimizando el hecho de haber sido captada en un momento romántico con su colega.

Katy Prado 'Chikipluna' habla sobre su ampay con John 'Kiwi' Muñoz. Foto: Katy Prado/Instagram

Resumen: Chikipluna asegura que Kiwi la sembró y niega que se hayan besado