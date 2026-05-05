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Dailyn Curbelo y actual novia de Mauricio Diez Canseco se dicen de todo y se enfrentan por el empresario: "¡Hipócrita!"

La tensión entre Dailyn Curbelo y Aixa Sosa, novia de Mauricio Diez Canseco, estalla en televisión entre acusaciones de hipocresía, celos y advertencias sobre el vínculo cercano con el empresario.

Aixa Sosa se mostró incómoda por las confianzas entre Dailyn Curbelo y Mauricio Diez Canseco. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Aixa Sosa se mostró incómoda por las confianzas entre Dailyn Curbelo y Mauricio Diez Canseco. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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Dailyn Curbelo encendió la polémica al lanzar duras críticas contra Aixa Sosa, actual novia de Mauricio Diez Canseco, a quien calificó de “hipócrita” tras sus declaraciones en 'Magaly TV: la firme'. La cantante cubana cuestionó la actitud de la argentina y señaló una aparente contradicción entre su comportamiento público y privado.

El conflicto cobra relevancia debido a la cercanía que la caribeña mantiene con el popular Pizzero, padre de sus hijos, lo que ha generado incomodidad en la actual pareja del empresario. En medio de esta controversia, Magaly Medina intervino, fiel a su estilo, intensificando el debate y proyectando posibles tensiones a futuro.

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Dailyn Curbelo enfrentada a Aixa Sosa, actual pareja de Mauricio Diez Canseco

La disputa entre Dailyn Curbelo y Aixa Sosa, novia de Mauricio Diez Canseco, se agudizó luego de que la cubana criticara abiertamente a la argentina por sus comentarios durante una entrevista con Magaly Medina. Según explicó, la 'Chica dorada' mantiene una actitud cordial en persona, pero adopta un discurso distinto frente a cámaras, lo que calificó como una falta de coherencia.

Además, Curbelo reveló un episodio que marcó distancia entre ambas: decidió no invitar a Aixa Sosa al bautizo de sus mellizos, argumentando una “falta de respeto”.

Pese a la controversia, Dailyn Curbelo insistió en que su vínculo con Mauricio Diez Canseco es estrictamente familiar. La artista remarcó que, aunque ya no son pareja, mantienen una relación cercana por el bienestar de sus hijos. Sin embargo, la propia Aixa Sosa admitió que su entorno, incluidos sus padres, ha mostrado preocupación por ciertas actitudes que considera “raras”, lo que añade un matiz de desconfianza al conflicto.

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Magaly Medina alerta a Aixa Sosa por confianzas entre Dailyn Curbelo y Mauricio Diez Canseco

La conductora Magaly Medina intervino en la polémica con comentarios que avivaron la controversia. Durante su programa, advirtió a Aixa Sosa sobre la cercanía entre Dailyn Curbelo y Mauricio Diez Canseco, y señaló que ambos mantienen gestos que, a su juicio, van más allá de una relación parental.

Entre los detalles mencionados, destacó que se llaman “mami” y “papi” y comparten muestras de afecto, como abrazos, lo que calificó como actitudes “coquetonas”. En esa línea, la periodista recordó la frase “donde hubo fuego, cenizas quedan”, sugiriendo que el pasado sentimental podría influir en el presente.

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