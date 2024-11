Magdyel Ugaz presentó a su novio en Instagram con una emotiva publicación el pasado 11 de septiembre, donde le dedicó tiernas palabras y mostró lo enamorada que está. Los seguidores de la actriz, conocida por su papel de 'Teresita' en 'Al fondo hay sitio', la felicitaron y celebraron esta nueva etapa en su vida personal.

En su nuevo post, la conductora de 40 años reveló un video con varios momentos junto a su pareja. En el clip se escucha la romántica canción 'Mi ángel' de Ezio Oliva.

Magdyel Ugaz y su amorosa dedicatoria a su nueva pareja

La actriz peruana Magdyel Ugaz comenzó la dedicatoria a su novio citando una destacada estrofa de la canción 'Mi ángel', en la cual expresó la conexión especial con su pareja. "Y a pesar de que yo no conocía tu nombre, yo te llamaba con el corazón", escribió en Instagram.

Más adelante, la carismática 'Teresita' de'AFHS' reflexiona sobre el significado de su relación a pesar de las diferencias entre ambos. La presentadora agregó que antes de conocer a su novio tenía una percepción sobre el amor, pero que él ha cambiado todo lo que creía saber.

"Somos tan distintos, y, sin embargo, cada día me doy cuenta de lo cercanos que somos, de cómo veo en ti tanto de lo que siempre he querido para mi vida. Durante mucho tiempo pensé que el amor podía esperar, que había otras prioridades que debían ocupar mi tiempo. Pero conocerte cambió todo. Me hiciste replantear lo que creía saber.

Magdyel Ugaz finalizó su dedicatoria explicando el significado de la conexión que ha construido con su pareja. "Ahora, caminar a tu lado, tomados de la mano, me hace sentir que no solo somos compañeros, sino un equipo que está empezando a construir algo tan hermoso", puntualizó.

Fans de Magdyel Ugaz reaccionan a amorosa dedicatoria de la actriz a su pareja

Anteriormente, la actriz de 'Al fondo hay sitio' reveló a su novio a través de las historias de su Instagram. Sin embargo, esta es la primera vez que Magdyel Ugaz lo presenta con un post en su red social, donde ha recibido cálidas respuestas de sus seguidores.

"Es cierto que el amor existe", "Lo mejor para ti", "Qué hermoso verte feliz del corazón", "Me emociono por ti" y "Te lo mereces todo" fueron algunas respuestas destacadas de los usuarios en su cuenta magdyelugaz.

¿Quién es la pareja de Magdyel Ugaz?

Muchos fanáticos se preguntan por la identidad de la pareja de Magdyel Ugaz, pero la actriz peruana ha optado por guardar silencio al respecto. Lo único que compartió previamente fueron fotos en las historias de su Instagram junto a su novio en la Maratón Rímac Lima 42k de junio de 2024. Ambos lucían felices y no había etiquetas que llevaran hacia la identidad del joven.

Magdyel Ugaz y su pareja en maratón de Lima. Foto: Instagram/magdyelugaz

Por otro lado, después de revelar la imagen de su pareja, la estrella de 'Colorina' fue entrevistada por 'Más espectáculos', donde confesó sentirse muy enamorada. "Cupido me flechó, yo he decidido. Ya voy a cumplir 40 años en unas semanas y he decidido tomar las riendas de mi vida", manifestó.

En esa misma conversación, la popular 'Teresita' de 'Al fondo hay sitio' fue consultada si tenía planes de matrimonio y no dudó en responderle entre bromas al periodista del programa de América TV. "¡Tú ya quieres todo! Haz un llamado entonces. ¡Tú díselo! (…) ¿Y el anillo para cuándo?", finalizó.

