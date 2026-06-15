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Jaime Bayly recuerda la dictadura de Alberto Fujimori en el Perú ante posible triunfo de Keiko en Elecciones: "Gobernó como un déspota y abusó del poder"

El periodista Jaime Bayly no se guardó nada y trajo a la memoria de todos los peruanos lo que fueron los años del régimen dictatorial de Alberto Fujimori. También recordó que Keiko nunca reconoció como golpe de Estado el cierre del Congreso en 1992.

Alberto Fujimori fue dictador y el séptimo presidente más corrupto del mundo. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Alberto Fujimori fue dictador y el séptimo presidente más corrupto del mundo. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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En uno de sus últimos videos, Jaime Bayly analizó el panorama político del país tras la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. En su comentario, el periodista recogió dos pronunciamientos que considera relevantes para el escenario electoral: el del experto en la materia Ronald Cross y el de Alfredo Torres. Además, citó un artículo del Wall Street Journal titulado 'La hija de un dictador llega al poder en Perú', en el que se da por hecho el triunfo de la lideresa de Fuerza Popular y se enmarca su eventual llegada al poder dentro de una tendencia regional de gobiernos de derecha en América Latina.

A partir de ese contexto, el exconductor de 'El francotirador' abordó lo que describe como un inminente triunfo de la aún esposa de Mark Vito en las Elecciones 2026. En ese análisis, también trajo al presente el recuerdo de la dictadura de Alberto Fujimori y señaló que su régimen estuvo marcado por prácticas autoritarias. En esa línea, afirmó que “gobernó como un déspota y abusó del poder”.

PUEDES VER: Viralizan video donde Keiko Fujimori no reconoce a su padre como un dictador y enfurece con Jaime Bayly: "¡No lo voy a aceptar!"

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Jaime Bayly recuerda dictadura de Alberto Fujimori en Perú

En su análisis, Jaime Bayly comentó en profundidad el artículo del Wall Street Journal, en el que se cita al asesor de Keiko Fujimori, Fernando Rospigliosi, quien sostiene que “no hay ninguna posibilidad” de que ella adopte un comportamiento autoritario o dictatorial en caso de llegar a la presidencia.

Sin embargo, esta afirmación llevó al periodista a evocar de inmediato el antecedente político de su padre y el giro autoritario que, según recuerda, marcó su gestión.

“Creo que no es razonable imaginar que la señora Fujimori pretenda, por ejemplo, cerrar el Congreso, manu militari, o cambiar la Constitución o introducir la reelección presidencial para perpetuarse en el poder. Todo esto lo hizo desgraciadamente su padre”, señaló Bayly en su video, estableciendo un paralelismo directo entre los temores actuales y las acciones atribuidas al gobierno de Alberto Fujimori durante la década de 1990.

En esa misma línea, el periodista remarcó que el exmandatario no tardó en concentrar el poder del Estado. “Con apenas año y medio, menos de dos años en el poder, se convirtió en un dictador y gobernó como un déspota y abusó del poder de una manera verdaderamente grotesca”, enfatizó el escritor, e insistió en que el recuerdo de ese periodo sigue siendo un referente inevitable cuando se discute el eventual retorno de un miembro de la familia Fujimori al poder.

PUEDES VER: Jaime Bayly y su confesión que se hizo viral en medio de las Elecciones: "Soy de izquierda a mucha honra"

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Keiko Fujimori no reconoce como golpe de Estado el cierre del Congreso en 1992

Jaime Bayly continuó su análisis cuestionando las declaraciones y posturas históricas de Keiko Fujimori respecto al legado de su padre, el expresidente Alberto Fujimori.

En ese sentido, el periodista consideró que no es conveniente para la lideresa afirmar o haber afirmado en el pasado que su padre fue “el mejor presidente de la historia del Perú”, por lo que insistió en la necesidad de que tome distancia de esa narrativa política.

Asimismo, el periodista recordó que la excandidata presidencial ha sostenido en distintas conversaciones que el cierre del Congreso en 1992 no constituyó un golpe de Estado.

“Tampoco conviene cuando ella dice, no sé si lo dice todavía, pero a mí me lo dijo en más de una entrevista, que cerrar el Congreso el año 1992 no fue un golpe de Estado, cuando evidentemente lo fue”, expresó, reafirmando su postura crítica sobre la interpretación de aquel episodio histórico.

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