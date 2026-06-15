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Juntos por el Perú destaca respeto por el voto de los peruanos en el exterior: "Es un derecho intangible"

Por medio de una publicación en X, Sánchez sostuvo que los cuestionamientos realizados por el partido están dirigidos exclusivamente a las autoridades electorales competentes.

Juntos por el Perú destaca respeto por el voto de los peruanos en el exterior: "Es un derecho intangible"
Juntos por el Perú destaca respeto por el voto de los peruanos en el exterior: "Es un derecho intangible"
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Juntos por el Perú (JP), a través de Roberto Sánchez, emitió un pronunciamiento para aclarar versiones que señalaban que la agrupación habría atribuido responsabilidad a los funcionarios diplomáticos que ejercen los cargos de cónsules en los recursos de observación e impugnación presentados sobre el voto en el exterior.

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En una publicación en X, Sánchez sostuvo que los cuestionamientos realizados por el partido están dirigidos exclusivamente a las autoridades electorales competentes.

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“Las observaciones, impugnaciones y señalamiento de acciones irregulares en el voto en el exterior se han realizado en relación a las acciones y responsabilidades como ente rector a la ONPE”, indicó.

Asimismo, recordó que, de acuerdo con el marco legal vigente, las instituciones responsables del desarrollo del proceso electoral son únicamente los organismos electorales nacionales. “Los organismos nacionales responsables y competentes del proceso electoral, conforme a la Constitución y las leyes, son única y exclusivamente la ONPE y el JNE”, señaló.

En otro punto, reafirmó su respaldo al sufragio de los ciudadanos peruanos residentes fuera del país y destacó que este constituye un derecho que debe ser garantizado.

Juntos por el Perú asegura que defenderá el derecho al voto de peruanos en el extranjero

“Juntos por el Perú considera que el voto de los peruanos en el exterior es un derecho intangible obtenido por las luchas de las organizaciones e instituciones en el exterior”, se lee.

La agrupación agregó que, con el objetivo de “cautelar, proteger y ampliar ese derecho”, presentará ante el Congreso un proyecto de ley destinado a fortalecer la protección y el reconocimiento integral de los derechos de los peruanos en el extranjero.

Finalmente, el candidato presidencial explicó que las observaciones planteadas sobre una directiva que modificó el reglamento electoral para los peruanos en el exterior durante la segunda vuelta responden a la necesidad de garantizar un proceso transparente.

“Nuestra preocupación sobre una directiva que modificó el reglamento electoral para los PEX en la segunda vuelta tiene el objetivo de preservar su voto sin manipulación y con total transparencia en el marco de la Constitución y la ley electoral”, concluyó.

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