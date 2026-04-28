HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONPE al 96,214%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga
ONPE al 96,214%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 96,214%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 96,214%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     
Deportes

Sporting Cristal vs Junior EN VIVO: pronóstico, horario y dónde ver el partido de HOY por Copa Libertadores

Los rimenses jugarán un partido clave frente al cuadro colombiano por la tercera fecha del grupo F de la Copa Libertadores. Sigue la transmisión del Cristal - Junior.

Sporting Cristal busca su segundo triunfo en la Copa Libertadores 2026. Foto: composición LR/AFP
Sporting Cristal busca su segundo triunfo en la Copa Libertadores 2026. Foto: composición LR/AFP
Compartir

VER Sporting Cristal vs Junior EN VIVO HOY | Los rimenses reciben al equipo colombiano por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026. El compromiso tendrá lugar en Matute, a partir de las 9.00 p. m. (hora de ambos países), y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura de La República Deportes.

Luego de quedar con muy pocas chances de ganar el Torneo Apertura, los celestes se jugarán todas sus fichas en el certamen continental. Los dirigidos por Zé Ricardo necesitan un triunfo ante los cafeteros.

PUEDES VER: Jorge Fossati revela el motivo que no le permite volver a Universitario: "No tengo la misma mentalidad que algunas personas del club"

lr.pe

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Junior?

En territorio colombiano y peruano, el partido Sporting Cristal vs Junior empezará a las 9.00 p. m. Revisa la guía para seguirlo desde otros países.

  • Costa Rica, México: 8.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 9.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 10.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 11.00 p. m.
  • España: 4.00 a. m. (miércoles 29)

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Junior?

La transmisión del Sporting Cristal vs Junior, correspondiente a la tercera jornada del grupo F, se podrá ver en ESPN; salvo en Argentina, donde irá vía Fox Sports 3.

Alineaciones Sporting Cristal vs Junior: posibles formaciones

  • Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Juan Cruz González, Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Maxloren Castro; Luis Ibérico e Irven Ávila.
  • Junior: Mauro Silveira; Jermein Peña, Daniel Rivera, Lucas Monzón, Jhonier Guerrero; Juan David Ríos, Jesús Rivas, Yeison Suárez; Luis Muriel, Kevin Pérez y Teófilo Gutiérrez.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs Junior por internet?

Para seguir la cobertura del Sporting Cristal vs Junior online, puedes suscribirte al servicio de streaming Disney Plus Premium. Otra opción para ver todos los goles e incidencias es la cobertura de La República Deportes.

PUEDES VER: Alianza Lima vs San Martín: fecha, hora y canal del extra game por las finales de la Liga Peruana de Vóley 2026

lr.pe

Pronóstico de Sporting Cristal vs Junior

Las principales casas de apuestas muestran un duelo muy parejo. No obstante, Cristal parte con un ligero favoritismo.

  • Betsson: gana Sporting Cristal (2,48), empate (3,20), gana Junior (2,82)
  • Betano: gana Sporting Cristal (2,52), empate (3,25), gana Junior (2,92)
  • Bet365: gana Sporting Cristal (2,55), empate (3,20), gana Junior (2,90)
  • 1XBet: gana Sporting Cristal (2,53), empate (3,23), gana Junior (2,96)
  • Coolbet: gana Sporting Cristal (2,47), empate (3,15), gana Junior (3,00)
  • Doradobet: gana Sporting Cristal (2,50), empate (3,25), gana Junior (3,00).

Sporting Cristal vs Junior: en qué estadio juegan

El recinto que albergará el partido será el estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria. Este escenario tiene capacidad para 33.000 espectadores aproximadamente.

Tabla de posiciones del grupo de Sporting Cristal

Los rimenses buscan una victoria que les permita mantenerse en el segundo lugar.

PuestoEquipoPJPGDGPts
1Palmeiras (Brasil)21+14
2Sporting Cristal (Perú)2103
3Cerro Porteño (Paraguay)2103
4Junior (Colombia)20-11
Notas relacionadas
Sporting Cristal suma otra derrota en el Torneo Apertura: rimenses cayeron 1-0 de visita ante Comerciantes Unidos

Sporting Cristal suma otra derrota en el Torneo Apertura: rimenses cayeron 1-0 de visita ante Comerciantes Unidos

LEER MÁS
¡Remontada Monumental! Universitario venció 3-1 a Sporting Cristal por la cuarta fecha de la Liga Femenina 2026

¡Remontada Monumental! Universitario venció 3-1 a Sporting Cristal por la cuarta fecha de la Liga Femenina 2026

LEER MÁS
¡Derrota celeste! Sporting Cristal cayó goleado 4-1 ante Atlético Grau en partido pendiente por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026

¡Derrota celeste! Sporting Cristal cayó goleado 4-1 ante Atlético Grau en partido pendiente por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fichajes de la Liga Peruana de Vóley: movimientos el mercado de pases en Universitario, Alianza, San Martín y Regatas

Fichajes de la Liga Peruana de Vóley: movimientos el mercado de pases en Universitario, Alianza, San Martín y Regatas

LEER MÁS
Sporting Cristal vs Junior: fecha, hora y canal del partido por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal vs Junior: fecha, hora y canal del partido por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

LEER MÁS
Alianza Lima vs San Martín: fecha, hora y canal del extra game por las finales de la Liga Peruana de Vóley 2026

Alianza Lima vs San Martín: fecha, hora y canal del extra game por las finales de la Liga Peruana de Vóley 2026

LEER MÁS
¡Perdió el invicto! Los Chankas cayó goleado 4-0 ante ADT en Tarma y baja al segundo lugar del Torneo Apertura 2026

¡Perdió el invicto! Los Chankas cayó goleado 4-0 ante ADT en Tarma y baja al segundo lugar del Torneo Apertura 2026

LEER MÁS
Tabla Liga 1 2026 EN VIVO HOY: posiciones actualizadas, resultados de la fecha 12 y quién es el líder del Apertura

Tabla Liga 1 2026 EN VIVO HOY: posiciones actualizadas, resultados de la fecha 12 y quién es el líder del Apertura

LEER MÁS
Aldo Corzo y su pedido de autocrítica al plantel de Universitario tras derrota: "Cada uno debe verse así mismo"

Aldo Corzo y su pedido de autocrítica al plantel de Universitario tras derrota: "Cada uno debe verse así mismo"

LEER MÁS

Más juegos

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

SolitarioSolitario

Cartas

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

AjedrezAjedrez

Estrategia

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025