VER Sporting Cristal vs Junior EN VIVO HOY | Los rimenses reciben al equipo colombiano por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026. El compromiso tendrá lugar en Matute, a partir de las 9.00 p. m. (hora de ambos países), y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura de La República Deportes.

Luego de quedar con muy pocas chances de ganar el Torneo Apertura, los celestes se jugarán todas sus fichas en el certamen continental. Los dirigidos por Zé Ricardo necesitan un triunfo ante los cafeteros.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Junior?

En territorio colombiano y peruano, el partido Sporting Cristal vs Junior empezará a las 9.00 p. m. Revisa la guía para seguirlo desde otros países.

Costa Rica, México: 8.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 9.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 10.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 11.00 p. m.

España: 4.00 a. m. (miércoles 29)

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Junior?

La transmisión del Sporting Cristal vs Junior, correspondiente a la tercera jornada del grupo F, se podrá ver en ESPN; salvo en Argentina, donde irá vía Fox Sports 3.

Alineaciones Sporting Cristal vs Junior: posibles formaciones

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Juan Cruz González, Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Maxloren Castro; Luis Ibérico e Irven Ávila.

Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Juan Cruz González, Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Maxloren Castro; Luis Ibérico e Irven Ávila. Junior: Mauro Silveira; Jermein Peña, Daniel Rivera, Lucas Monzón, Jhonier Guerrero; Juan David Ríos, Jesús Rivas, Yeison Suárez; Luis Muriel, Kevin Pérez y Teófilo Gutiérrez.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs Junior por internet?

Para seguir la cobertura del Sporting Cristal vs Junior online, puedes suscribirte al servicio de streaming Disney Plus Premium. Otra opción para ver todos los goles e incidencias es la cobertura de La República Deportes.

Pronóstico de Sporting Cristal vs Junior

Las principales casas de apuestas muestran un duelo muy parejo. No obstante, Cristal parte con un ligero favoritismo.

Betsson: gana Sporting Cristal (2,48), empate (3,20), gana Junior (2,82)

Betano: gana Sporting Cristal (2,52), empate (3,25), gana Junior (2,92)

Bet365: gana Sporting Cristal (2,55), empate (3,20), gana Junior (2,90)

1XBet: gana Sporting Cristal (2,53), empate (3,23), gana Junior (2,96)

Coolbet: gana Sporting Cristal (2,47), empate (3,15), gana Junior (3,00)

Doradobet: gana Sporting Cristal (2,50), empate (3,25), gana Junior (3,00).

Sporting Cristal vs Junior: en qué estadio juegan

El recinto que albergará el partido será el estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria. Este escenario tiene capacidad para 33.000 espectadores aproximadamente.

Tabla de posiciones del grupo de Sporting Cristal

Los rimenses buscan una victoria que les permita mantenerse en el segundo lugar.