La inesperada boda de Bruno Ascenzo y Adrián Bello sorprendió gratamente a sus seguidores. En compañía de familiares y amigos cercanos —entre ellos reconocidas figuras de la escena nacional e internacional como Stephanie Cayo y Alejandro Sanz— los artistas se dieron el 'sí, acepto' en una ceremonia privada cargada de magia, realizada el sábado 25 de abril en el imponente Valle Sagrado del Cusco.

En medio de la emoción por este acontecimiento, una integrante del equipo organizador Carla del Castillo Wedding Planner compartió detalles inéditos de la unión de la pareja, que, tras casi 15 años de relación, da este paso definitivo en su historia, consolidando un vínculo que ha sido ejemplo de complicidad y amor.

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Wedding planner revela que Bruno Ascenzo y Adrián Bello los contactaron hace un año para su boda

Durante la boda de ensueño en Cusco, una integrante del equipo de wedding

sido parte de la organización de este evento tan especial. “Estoy cansada, pero feliz. Ahora puedo contar, puedo sacar todas mis emociones. Estamos a cargo de la boda de Bruno Ascenzo y Adrián Bello”, reveló desde el baño con evidente entusiasmo.

La joven, identificada como Mili, compartió además cómo se gestó esta colaboración y destacó la experiencia vivida junto a los novios. “Hace un año nos contactaron. Con todo el equipo de wedding planner hemos sido realmente felices. ¡Qué chicos maravillosos! Llegaron a nosotros y nos dieron el ‘sí, vamos con ustedes’. Amamos las bodas de destino. Mi nombre es Mili, de la marca Carla del Castillo Wedding Planner. Con todo el equipo estamos demasiado felices”, agregó, resaltando la cercanía y gratitud que sintieron hacia la pareja.

“Unos artistas tan increíbles”: wedding planner sobre Bruno Ascenzo y Adrián Bello

Más adelante, Mili compartió detalles sobre el trabajo conjunto de todo el equipo que hizo posible la boda de Bruno Ascenzo y Adrián Bello, realizada en estricta privacidad en La Casona de Yucay, en Urubamba. “Nos han recibido como una familia y eso es lo que nosotros, como wedding planer y diseñadores de bodas esperamos”, manifestó al destacar la calidez del lugar.

La wedding planner reafirmó la satisfacción que les dejó esta experiencia, resaltando la confianza depositada por los novios. “La verdad que ha sido un año lleno de emociones. Realmente contentos porque hayan confiado en nosotros. Imagínense, unos artistas tan increíbles y que nos hayan dicho: ‘Ustedes van a hacer nuestra boda’. Y ahorita, ya es una realidad”, sentenció con orgullo.

Posteriormente, difundió grabaciones inéditas de la ceremonia, incluyendo el instante en que Bruno y Adrián hicieron su entrada al altar y otro en el que el cantautor interpretó un tema romántico frente a todos los invitados. También se revelaron momentos más íntimos, como la pareja sentada en el pasto junto a sus seres queridos, disfrutando de una versión de 'Sabor a mí' a cargo de su amiga Stephanie Cayo, quien habría asistido acompañada de Alejandro Sanz.