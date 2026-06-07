Resultados en Huancavelica entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: conoce AQUÍ el conteo de votos y el minuto a minuto de Ipsos
Conoce cómo votó la región de Huancavelica en la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.
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Este domingo 7 de junio se realiza la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. La ONPE, que dirige Bernardo Pachas, anunció que se instaló el 100% de mesas de sufragio y que publicará los primeros resultados a través de su plataforma a las 8.00 de la noche.
Resultados en Huancavelica
Sobre los resultados de Huancavelica, Ipsos informará de manera general, pero también detallará la votación por región entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, según la ubicación en la que te encuentres.