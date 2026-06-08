Conteo ONPE: ¿Cuánto es la cantidad de votos que separa a Keiko y Sánchez hasta el momento?

Conoce la cantidad de votos que separan a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en la segunda vuelta. | Foto: composición LR/AFP

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La última actualización de la ONPE muestra que la distancia entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez es de 15.506 votos. Con el 93,390% de actas contabilizadas, la candidata de Fuerza Popular alcanza el 50,044% de los votos válidos, mientras que el postulante de Juntos por el Perú registra el 49,956%. El resultado mantiene abierta la disputa por la Presidencia en esta segunda vuelta de las Elecciones 2026.

Según el reporte oficial difundido la mañana del 8 de junio, Keiko Fujimori suma 8 millones 764 mil 725 votos. Por su parte, Roberto Sánchez acumula 8 millones 749 mil 219 votos. La diferencia representa menos de una décima porcentual entre ambos candidatos.

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El organismo electoral también informó que todavía existen actas que no ingresan al conteo final. En total, 1.513 actas fueron derivadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE) para su evaluación, mientras que otras 4.619 permanecen pendientes de procesamiento.

La cifra adquiere relevancia debido a que los votos restantes podrían influir en el resultado definitivo. Por esa razón, los próximos reportes de la ONPE serán determinantes para conocer si la ventaja de Keiko Fujimori se mantiene o si Roberto Sánchez logra revertir la diferencia registrada hasta el momento.