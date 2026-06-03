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Actriz Lucía Oxenford defiende su talento y descarta que le den proyectos por su apellido: “El mundo del arte es difícil”

La actriz, hija de Marcelo Oxenford e Yvonne Frayssinet, afirma que el camino en el arte no es sencillo, desmitificando la idea de que su apellido le garantiza oportunidades.


Lucía Oxenford se aleja del streaming para enfocarse en su carrera actoral, destacando su participación en 'El hombre que ríe', obra basada en la novela de Víctor Hugo.
Lucía Oxenford se aleja del streaming para enfocarse en su carrera actoral, destacando su participación en 'El hombre que ríe', obra basada en la novela de Víctor Hugo. | Foto: difusión
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Meses atrás, Lucía Oxenford dejó de lado el streaming para dedicarse a su carrera como actriz. Incluso, a pesar de que disfrutaba sus días en el pódcast 'Xno.decirlo', la artista prefirió dar un paso al costado. Cuando le preguntamos si deseaba apostar por un programa de realidad nacional, indicó que era suficiente con una Oxenford, en referencia a su hermana Juliana.

Asimismo, Lucía Oxenford dejó claro que lograr papeles en la actuación no ha sido fácil para ella, a pesar de que hay gente que cree que, por ser hija de los actores Marcelo Oxenford e Yvonne Frayssinet, puede conseguir trabajo rápidamente.

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Lucía Oxenford: “El arte no es simplemente salir en televisión”

Lucía Oxenford, quien contó que padece una enfermedad incurable, manifestó que está feliz de ser parte de la obra 'El hombre que ríe', una adaptación de la emblemática novela de Víctor Hugo que llega por primera vez al teatro peruano. Para integrar este proyecto, la actriz indicó que ha tenido una exhaustiva preparación. Asimismo, recalcó que ella misma se ha buscado las oportunidades para hacer lo que más ama.

“El mundo del arte es difícil para todos. Uno piensa que a veces que te van a llamar todo el tiempo, pero no es así. Yo también tengo que rebuscármelas y crear nuevas formas. El arte no es simplemente salir en televisión. Hay gente que cree que por ser actor vas a estar en una telenovela y no es así. Hay mil cosas más como stand up, teatro, microteatro y cosas independientes”, declaró para La República.

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Lucía Oxenford protagoniza 'El hombre que ríe'

'El hombre que ríe' es una propuesta que combina la fuerza del clásico con una mirada contemporánea sobre la identidad, el poder y la desigualdad social. Esta pieza, dirigida por Francisco Cabrera Delgado, cuenta con las actuaciones de Santiago Maguil, Beto Benites, Lucía Oxenford y un destacado elenco.

“Al releer la novela, tuve la sensación de que Víctor Hugo estaba describiendo muchas de las contradicciones que seguimos viviendo hoy: la exclusión, el culto a las apariencias y la fascinación por convertir la vida de otros en espectáculo”, expresa la actriz.

Por su parte, Francisco Cabrera Delgado, reconocido por obras como 'Metamorfosis' y 'Dr. Jekyll & Mr. Hyde', recordó que la versión libre de 'El hombre que ríe' se presentará del 26 de junio al 20 de julio del 2026 en el Centro Cultural Ricardo Palma, de Miraflores. Las entradas están a la venta en Joinnus.

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