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'Zumba' y bailarines peruanos sorprenden al sumarse al ‘flashmobs’ de Michael Jackson antes del estreno de la película

La llegada de 'Michael' fue celebrada en Lima con un flashmob de 30 bailarines, rindiendo tributo a Michael Jackson en el cruce de Javier Prado y Rivera Navarrete. Además, Zumba animó a transeúntes en el Centro Cívico al bailar 'Thriller'.

Zumba sorprende con coreografía a ritmo de Michael Jackson. Fotos: difusión.
Zumba sorprende con coreografía a ritmo de Michael Jackson. Fotos: difusión. | Fotos: difusión.

Este jueves 23 de abril llega a todos los cines peruanos ‘Michael’, la película inspirada en el ‘Rey del pop’. Antes de que los fans del artista, que revolucionó la música mundial, Lima fue protagonista de un flashmob urbano que sorprendió a peatones y conductores en uno de los cruces más transitados de la ciudad: Javier Prado con Rivera Navarrete.

Un grupo de 30 bailarines profesionales, junto al club oficial de fans, tomó la vía durante la mañana del miércoles 15 de abril para rendir homenaje al legado del Rey del Pop, transformando el espacio urbano en un escenario cinematográfico y captando la atención de cientos de personas en tiempo real.

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Zumba se suma a la fiebre de ‘Michael’

En otro lado de la ciudad, específicamente en el Centro Cívico de Lima, también el 15 de abril, el chico reality Zumba sorprendió a cientos de transeúntes al bailar ‘Thriller’ junto a otro grupo de bailarines. 

“Lo emocionados que estamos de este increíble video y como nos unimos para bailar al ritmo del gra Michael Jackson. Sin duda, el talento que tenemos es grande y juntarnos lo hizo aún más mágico y especial”, comentó en sus redes sociales.

Estas acciones forman parte de la campaña por el estreno en cines de ‘Michael’, conectando directamente con los fans y el público masivo antes de su llegada a las salas. Antes del lanzamiento, habrá un screening especial, solo para fans, el martes 21, y un preestreno en cines seleccionados el miércoles 22.

PUEDES VER: Preventa de entradas de ‘Michael’: cómo y dónde comprar boletos para la película

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‘Michael’ llega a la cartelera nacional

 ‘Michael’, dirigida por el cineasta Antoine Fuqua ('Los siete magníficos') bajo la producción de GK Films junto con el Estate of Michael Jackson, la entidad que gestiona el legado del 'Rey del Pop', está cerca de llegar a las salas peruanas y cuenta con la actuación de Jaafar Jackson, el sobrino del artista fallecido, en el papel principal. Su distribución está a cargo de Lionsgate en Estados Unidos y Universal Pictures a nivel internacional.

Cabe recordar que la preventa de entradas para ver la película 'Michael' en Perú inició el lunes 6 de abril en cadenas como Cinemark, Cineplanet y Cinépolis. El filme estará en formatos especiales como la sala IMAX, Xtreme, 4DX, pantallas XD, butacas DBox. Subtitulado y hablado al español.


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