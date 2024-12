PJ otorga medidas de protección a Gabriela Serpa y ordena terapia psicológica obligatoria a reporteros de Magaly

Los reporteros de Magaly Medina, John Tirado, Gianfranco Pérez y Otto Díaz, tendrán que pasar de manera obligatoria por terapia psicológica tras ser denunciados por violencia psicológica por la modelo Gabriela Serpa, quien fue víctima de humillantes comentarios en el podcast "Puro Floro". Así lo ordenó un Juzgado de Familia de Lima el último jueves 26 de diciembre.

La resolución judicial, a la que accedió La República, también prohíbe a los referidos reporteros todo tipo de maltrato físico y psicológico, sexual, insultos, palabras soeces, humillaciones, acoso, amenazas de maltrato físico, "bajo ninguna circunstancia y en ningún lugar", en agravio de la modelo.

De igual manera, el Poder Judicial restringe todo tipo de comunicación (teléfono, chat, redes sociales o cualquier tipo de medio) de Tirado, Pérez y Díaz con Serpa.

Resolución que otorga medidas de protección a Gabriela Serpa.

Los reporteros tienen que cumplir con estas restricciones, bajo la advertencia de ser denunciados ante la Fiscalía por desobediencia y resistencia a la autoridad si hacen caso omiso.

El expediente judicial será enviado a las Fiscalías Provinciales Transitorias Corporativas Especializadas en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima para que se inicie investigación penal contra los denominados “urracos”.

El delito que se habría cometido

Según el abogado Ricardo Elías Puelles, la Fiscalía debería iniciar una investigación por la presunta comisión del delito de difusión de imágenes, material audiovisual o audios con contenido sexual.

Ello debido a que se aseguró en el podcast que imágenes íntimas de Gabriela Serpa vienen siendo distribuidas a través de Telegram. Incluso, se dijo que habían accedido a dicho material. Aunque luego el reportero Gianfranco Pérez salió a afirmar que “el tema de las fotografías y los chats no es verdad. "Lo dije de broma. Yo nunca he visto esos videos, no hay nada. En mi cabeza pensé que iba a ser divertido, pero no lo fue. Pido disculpas”, se excusó.

"Los 'conductores' deben llevar sus celulares para que la Fiscalía realice la visualización respectiva. El que dijo 'pero está en Telegram' debe señalar en qué grupos está difundiéndose el contenido ilegal", consideró el abogado Ricardo Elías en X.

Ya que se trataría de una forma agravada del delito de delito de difusión de imágenes, material audiovisual o audios con contenido sexual; la pena a imponer en caso de ser hallados responsables sería de entre 3 y 6 años de cárcel.