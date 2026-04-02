¡Es oficial! La preventa de entradas para 'Michael', la película sobre Michael Jackson, está a punto de llegar. A través de las redes sociales, se ha confirmado cuándo estarán disponibles los boletos para esta esperada biopic, que traerá de regreso a las pantallas al recordado 'Rey del Pop', interpretado por su sobrino, Jafaar Jackson.

Aunque el intérprete de 'Thriller' partió de este mundo en 2009, a la edad de 50 años, su legado continúa vivo gracias a sus generaciones de fanáticos, quienes cuentan los días para volver a verlo en el cine y revivir no solo su historia personal y profesional, sino también los clásicos que lo llevaron a consagrarse como el artista más grande de la música.

¿Cuándo inicia la preventa de 'Michael' en Perú?

Atención si eres fan del 'Rey del Pop'. La preventa de entradas para ver la película 'Michael' en Perú estará disponible desde el lunes 6 de abril. Esta información ha sido confirmada solo por la cadena Cinemark, hasta el momento. “¡He he! Faltan pocos días para la preventa, sobris… Vayan practicando el Moonwalk”, anunció la marca a través de sus redes sociales.

Se espera que otras empresas, entre ellas Cineplanet y Cinépolis, manejen la misma fecha, como es usual con los estrenos nacionales e internacionales. En ese sentido, se recomienda estar atentos a las próximas actualizaciones de los cines y de La República para confirmar más detalles sobre este anticipado evento, incluyendo a qué hora se pondrán a disposición los boletos.

Confirman fecha de preventa de la película de Michael Jackson. Foto: Cinemark

¿Cuándo se estrena la película de Michael Jackson?

Tras varios aplazamientos, la película de Michael Jackson finalmente se estrena este jueves 23 de abril de 2026 en Perú. La cinta es dirigida por el cineasta Antoine Fuqua ('Los siete magníficos') bajo la producción de GK Films junto con el Estate of Michael Jackson, la entidad que gestiona el legado del 'Rey del Pop'. Su distribución está a cargo de Lionsgate en Estados Unidos y Universal Pictures a nivel internacional.

Aunque Paris Jackson, hija de Michael, declaró que no tuvo participación en el proceso creativo —pues sus sugerencias al primer borrador del guion fueron ignoradas— y se mostró en contra de la trama al considerarla “deshonesta” respecto a las verdaderas vivencias de su padre, el entusiasmo por la biopic se mantiene desde su anuncio. Por ello, se prevé una alta demanda en la preventa y venta de entradas, motivo por el cual se recomienda a los fans del recordado cantante adquirirlas con anticipación.