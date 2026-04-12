Mónica Zeballos, icónica conductora del recordado programa 'Vale la pena soñar', es uno de los rostros que aún permanece en la memoria de los televidentes. A sus 58 años, la llamada 'suavecita' se encuentra en Perú a la espera de una oportunidad para regresar a la televisión con un formato que ayude a las personas.

Sin embargo, durante una entrevista con Trome, la también periodista se animó a hablar de un aspecto poco conocido de su vida: sus dos hijos, fruto de su relación con su exesposo Jimmy Arteaga. Se trata de Alonso y Micaela Arteaga, quienes actualmente radican y trabajan en Estados Unidos.

Mónica Zeballos revela las carreras que estudiaron sus hijos

Mónica Zeballos, quien también tuvo un paso por el reality 'El gran chef: famosos', afirmó que el mayor logro que ha tenido hasta ahora son sus dos hijos. Además, se mostró orgullosa de la carrera profesional que cada uno decidió estudiar.

“Han logrado muchas cosas por sí solos y los admiro muchísimo: el mayor (Alonso) estudió Negocios Internacionales y la menor (Micaela) Criminología. Por ella me volví fanática de documentales de crímenes”, señaló a Trome.

Asimismo, aprovechó el espacio para darles un sabio consejo a sus herederos. “Que nunca dejen de ser ellos mismos, que sean agradecidos con lo que tienen y que aprendan a dar, no solo a recibir”.

¿A qué se dedican los hijos de Mónica Zeballos en los Estados Unidos?

Mónica Zeballos contó que Alonso Arteaga, actualmente de 30 años, viene desarrollando su carrera profesional de Negocios Internacionales en Miami con bastante éxito. Por su parte, Micaela, de 27, siguió un camino poco convencional al dedicarse a la criminología, una carrera que la conductora considera fuera de lo común.

Además, reveló que el objetivo de su hija es llegar al FBI de los Estados Unidos. “Me encanta su trabajo”, explicó la rubia presentadora, mostrándose orgullosa del rumbo profesional que han elegido ambos.