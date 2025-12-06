Un momento tenso se vivió durante la emisión en vivo del podcast 'Doble Sentido' durante la participación de los exchicos reality Ducelia Echevarría y Óscar Benítes, conocido como Zumba. La incomodidad se hizo evidente debido a que ambos estuvieron envueltos en una reciente controversia que surgió tras las declaraciones de Ducelia en 'El valor de la verdad'.

Hace varias semanas, Ducelia afirmó que tuvo breve romance con Zumba como parte de una estrategia para aumentar su visibilidad en el reality. Sin embargo, el exchico reality negó rotundamente que fingió una relación para ayudar a la carrera de la modelo, lo que intensificó la tensión entre ellos al reencontrarse frente a las cámaras.

Ducelia Echevarría y Zumba protagonizan incómodo encuentro en podcast

La conductora de 'Doble sentido', Onelia Molina, explicó que la invitación a ambos personajes tenía como objetivo aclarar los malentendidos, pero la conversación rápidamente se salió de control. En un inicio, Zumba cuestionó la vestimenta de la modelo, quien lucía un traje navideño. "No solamente no hay que reflejarlo en la vestimenta, sino también en el corazón y en la conciencia", deslizó.

Tras ello, la modelo intentó expresar su punto de vista; sin embargo, Zumba la interrumpía constantemente. "Yo no tengo nada en contra, pero él está que manda sus indirectas", reaccionó.

Por su parte, Zumba insistió en defenderse: "Jamás me he aprovechado de nadie", afirmó sobre la controversia que surgió tras 'El valor de la verdad'. En medio del intercambio, Ducelia alzó la voz para enfatizar que su intención no es genera polémica.

"Yo di mi contexto en un programa, di mi vida y yo soy una mujer emprendedora y luchadora que vengo de una provincia muy lejana, la cual tú no conoces y no tienes por qué opinar de mi vida. Siempre tu vida ha sido un show, el mío no. Mi vida ha sido parte de mis escenas y todo lo que he vivido y he transcurrido en todo este tiempo. Entonces, si tú quieres hacer de un espectáculo, no va a ser mío, entiendes. Vete al reality, que eso es lo que quieres tú", arremetió.

Sin embargo, todo se intensificó cuando la modelo ofreció bebidas de su emprendimiento y Zumba lanzó indirectas. "No voy a permitir esta falta de respeto", expresó Ducelia mientras abandonaba el programa y puso fin abrupto al tenso encuentro.