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Erika Manrique, mujer ampayada con Federico Salazar, habría tenido affaire con joven solo 2 días antes de imágenes con periodista

Amigas de Erika Manrique la expusieron y confesaron que previo al ampay con Federico Salazar, ella habría tenido un affaire con un joven y que incluso los vieron besándose en la fiesta de 'La negra petróleo'.

Federico Salazar fue ampayado en la casa de Erika Manrique y ambos se mostraron cercanos. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Federico Salazar fue ampayado en la casa de Erika Manrique y ambos se mostraron cercanos. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

El nombre de Erika Manrique vuelve a acaparar titulares tras la difusión de un nuevo reportaje en 'Magaly TV, la firme', que profundiza en su entorno personal y social luego del comentado ampay con el periodista Federico Salazar. En la edición emitida este 8 de abril, el programa no solo mostró imágenes del acercamiento entre ambos, sino que también expuso detalles sobre el estilo de vida de Manrique, destacando su gusto por viajar y su cercanía con figuras conocidas de la farándula peruana.

Sin embargo, uno de los puntos que más llamó la atención del informe fue la revelación de un presunto affaire previo. Según testimonios de personajes como Geni Alves, Daysi Ontaneda y ‘La negra petróleo’, Erika Manrique habría llegado acompañada de un joven a una celebración realizada el pasado 29 de marzo, donde se le vio bastante cercana e incluso terminaron besándose en más de una ocasión. Este episodio ocurrió apenas dos días antes de que se registraran las imágenes junto al periodista de América TV, lo que sorprendió a muchos.

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Erika Manrique habría estado con otro hombre días antes de ampay con Federico Salazar

Nuevos testimonios difundidos en 'Magaly TV, la firme' han puesto en evidencia que Erika Manrique habría estado acompañada de otro hombre apenas días antes del ampay con Federico Salazar. La versión fue respaldada por ‘La negra petróleo’, anfitriona del cumpleaños realizado el 29 de marzo, quien aseguró haberla visto llegar acompañada. “Yo la vi llegando con un amigo y con Geni Alves”, declaró, confirmando que la empresaria no asistió sola a la reunión.

Por su parte, Geni Alves, una de sus amigas más cercanas, fue más directa al describir la actitud de Manrique durante la celebración. Según relató, la vio intercambiando besos con el joven en cuestión, aunque evitó profundizar en el tema. “Sí, se estaban besando. Ella es soltera, pero, ¿qué voy a hacer? Soy ciega, sorda y muda”, comentó con ironía.

En la misma línea, Paloma de la Guaracha también dio detalles del encuentro y aseguró que el acompañante de Manrique era considerablemente menor que ella. “Le dije que había venido con su colágeno, porque era un joven, a su lado es un niño”, afirmó, dejando entrever la cercanía entre ambos aquella noche.

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Geni Alves revela que Federico Salazar conoce a la familia de Erika Manrique

En otro momento del reportaje emitido por el programa de Magaly Medina, Alves ofreció su versión sobre el vínculo entre Erika Manrique y Federico Salazar, asegurando que no se trataría de una relación reciente. Según contó, la propia Manrique le habría revelado que ambos mantienen una amistad desde hace varios años, incluso desde antes de la relación del conductor con Katia Condos.

“Según lo que me ha dicho Erika, ellos son amigos desde hace mucho tiempo, cuando él empezó o desde antes de la relación con Katia, entonces, su amistad es muy larga”, señaló.

Asimismo, Alves detalló que la cercanía entre ambos siempre se habría mantenido en un plano amical, con encuentros esporádicos y un trato cercano con el entorno familiar del periodista. “Ellos a veces se veían, tomaban café, son amigos. Ella me decía que Federico era un caballero, que es una buena persona, conoce a su mamá y a su hermana. Es muy familiar la cosa”, agregó, dejando entrever que la relación entre Manrique y Salazar tendría una base sólida construida a lo largo del tiempo.

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