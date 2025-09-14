Streamer Kingteka lanza fuerte critica a Neutro por decir que con S/1.200 diarios 'no se hace nada': "No valoramos el dinero"
El streamer 'Kingteka' reaccionó con críticas a un video de 'Neutro', donde el creador se lamentaba por la disminución de sus ingresos en la plataforma Kick.
El streamer y exjugador profesional de Dota 2, 'Kingteka', realizó una transmisión en vivo el 13 de septiembre a través de Kick. Durante el directo, reaccionó a varios clips, entre ellos uno del creador de contenido 'Neutro', quien se quejó por la reducción de sus ingresos en la plataforma de Kick: “Ahorita, con S/1.000 o S/1.200 al día no se hace ni p***”. El comentario provocó duras críticas de parte de 'Kingteka'.
"Hermano, la gente vive en un mundo trastornado, en un mundo… no sé. ¿Quién dice que S/1.200 al día no es nada? Ese 'Neutro' no sabe que hay personas que se sacan la c****** trabajando doce horas diarias, levantándose temprano, tomando carro, aguantando el sueño y el hambre, para ganar S/1.100 al mes".
Además, el creador de contenido añadió que considera que muchos streamers no están acostumbrados a valorar el dinero que reciben de sus transmisiones en vivos: "S/1.200 es demasiado dinero. Que no sepa valorarlo no significa que no sea mucho dinero. Yo creo que S/1.200 es demasiado, hermano. Solo que los streamers estamos acostumbrados a ganar mucho y ya no valoramos el dinero, pero S/1.200 es mucho dinero, demasiado".
¿Cuánto ganan los streamers por la plataforma de Kick?
Las ganancias en Kick varían según el alcance y la audiencia que cada streamer logra convocar. En una transmisión en vivo, el influencer 'Diealis' reveló que percibe entre US$15.000 y US$22.000 mensuales, gracias a suscriptores, donaciones y pagos por horas emitidas. En contraste, 'Cristorata' señaló en sus redes personales que gana entre US$500 y US$1.000 al mes, y que 'Diealis' factura hasta 20 veces más que él.
El streamer 'Antaurus' señaló que Kick puede pagar alrededor de US$31 por una transmisión de 51 minutos con 600 vistas, y estimó que con 6.000 vistas por hora se podrían generar hasta US$300. Por su parte, el creador de contenido 'WolfoTV' explicó que la plataforma empieza pagando US$16 por hora, aunque el ingreso final varía según el rendimiento del streamer y la audiencia que logre mantener.