Streamers

Streamer Kingteka lanza fuerte critica a Neutro por decir que con S/1.200 diarios 'no se hace nada': "No valoramos el dinero"

El streamer 'Kingteka' reaccionó con críticas a un video de 'Neutro', donde el creador se lamentaba por la disminución de sus ingresos en la plataforma Kick.

El streamer y exjugador profesional de Dota 2, 'Kingteka', realizó una transmisión en vivo el 13 de septiembre a través de Kick. Durante el directo, reaccionó a varios clips, entre ellos uno del creador de contenido 'Neutro', quien se quejó por la reducción de sus ingresos en la plataforma de Kick: “Ahorita, con S/1.000 o S/1.200 al día no se hace ni p***”. El comentario provocó duras críticas de parte de 'Kingteka'.

"Hermano, la gente vive en un mundo trastornado, en un mundo… no sé. ¿Quién dice que S/1.200 al día no es nada? Ese 'Neutro' no sabe que hay personas que se sacan la c****** trabajando doce horas diarias, levantándose temprano, tomando carro, aguantando el sueño y el hambre, para ganar S/1.100 al mes".

Además, el creador de contenido añadió que considera que muchos streamers no están acostumbrados a valorar el dinero que reciben de sus transmisiones en vivos: "S/1.200 es demasiado dinero. Que no sepa valorarlo no significa que no sea mucho dinero. Yo creo que S/1.200 es demasiado, hermano. Solo que los streamers estamos acostumbrados a ganar mucho y ya no valoramos el dinero, pero S/1.200 es mucho dinero, demasiado".

PUEDES VER: Ibai Llanos anuncia que llegará al Perú para entregar la 'sartén dorada' tras triunfo del pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos' de Ibai

lr.pe

¿Cuánto ganan los streamers por la plataforma de Kick?

Las ganancias en Kick varían según el alcance y la audiencia que cada streamer logra convocar. En una transmisión en vivo, el influencer 'Diealis' reveló que percibe entre US$15.000 y US$22.000 mensuales, gracias a suscriptores, donaciones y pagos por horas emitidas. En contraste, 'Cristorata' señaló en sus redes personales que gana entre US$500 y US$1.000 al mes, y que 'Diealis' factura hasta 20 veces más que él.

El streamer 'Antaurus' señaló que Kick puede pagar alrededor de US$31 por una transmisión de 51 minutos con 600 vistas, y estimó que con 6.000 vistas por hora se podrían generar hasta US$300. Por su parte, el creador de contenido 'WolfoTV' explicó que la plataforma empieza pagando US$16 por hora, aunque el ingreso final varía según el rendimiento del streamer y la audiencia que logre mantener.

Streamers

