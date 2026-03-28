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Espectáculos

Jimmy Santy sufre descompensación tras no poder ingresar al velatorio de Manolo Rojas en el Gran Teatro Nacional

El popular 'Chin Chin' vivió un momento de angustia al no poder acceder al velatorio de Manolo Rojas en el Gran Teatro Naciona, donde cientos de seguidores le dieron el último adiós.

Jimmy Santy sufrió descompensación en velatorio de Manolo Rojas. Foto: composición LR/victorlyperu/TikTok
Jimmy Santy sufrió descompensación en velatorio de Manolo Rojas. Foto: composición LR/victorlyperu/TikTok

El cantante peruano Jimmy Santy vivió momentos de angustia al intentar despedirse del querido actor cómico Manolo Rojas, quien falleció el 27 de marzo a los 63 años. Al llegar al Gran Teatro Nacional, donde se realizaba el velatorio, se encontró con las puertas cerradas y resguardadas por agentes de la Policía Nacional debido a la gran cantidad de seguidores que también querían darle el último adiós.

“¡Déjenme entrar, abran!”, se le escucha exclamar en un video viral compartido en redes sociales, mientras los asistentes afuera del recinto pedían que el artista de 78 años pudiera ingresar. El popular ‘Chin Chin’ se descompensó y fue auxiliado en una silla de ruedas, y tras la insistencia habría ingresado al interior del teatro.

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Jimmy Santy no logra ingresar al velatorio de Manolo Rojas y sufre descompensación

El cantante peruano se encontró con un inesperado obstáculo al llegar al velatorio de Manolo Rojas. Varias personas, que también habían acudido al velatorio para despedirse del actor cómico; sin embargo, se vieron impedidas de entrar, generando reclamos y protestas frente al Gran Teatro Nacional.

Al descompensarse, Jimmy Santy fue auxiliado y trasladado en una silla de ruedas. Su ingreso al velatorio solo fue posible tras la intervención de los agentes de seguridad, quienes regularon la situación, luego de que, según el noticiero 24 Horas de Panamericana Televisión, se hubiera impedido el acceso del público minutos antes de las 7.00 p. m.

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Féretro de Manolo Rojas podría ser llevado a Huaral para su último adiós

En medio de la conmoción por el velatorio, uno de los hermanos de Manolo Rojas informó que los restos del humorista serían trasladados a Huaral, su ciudad natal, para que sus seguidores le rindan un homenaje. “Manolo tiene que despedirse de su gente, tiene que ir a Huaral. Hubo ciertos inconvenientes que hemos superado y hemos decidido que se despida como debe ser”, declaró.

Sin embargo, el entierro del actor se realizará el 28 de marzo en el cementerio de Huachipa a las 3.00 p. m. La familia ha tomado estas medidas para garantizar que amigos, colegas y admiradores puedan despedirse de Manolo Rojas de manera ordenada y segura, respetando la memoria del querido comediante.

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