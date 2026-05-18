LO FALSO:

Keiko Fujimori cuenta con 39% de intención de voto y Roberto Sánchez, 16%, de cara a la segunda vuelta presidencial, según IDICE.

LO VERDADERO:

No existe registro del supuesto estudio en los sitios oficiales de la encuestadora.

El sondeo fue generado con Gemini, asistente de inteligencia artificial de Google.

IDICE negó la veracidad del contenido difundido.

A través de redes sociales como Facebook comenzó a difundirse un supuesto sondeo atribuido a IDICE del Perú, elaborado entre el 11 y el 14 de mayo, en el que Keiko Fujimori aparece con 39% de intención de voto frente a 16% de Roberto Sánchez, de cara a la segunda vuelta electoral programada para el 7 de junio. Según la publicación, 21% de los encuestados votaría en blanco y 24% "no sabe/no opina", sobre una muestra de 3.500 personas.

Falsa encuesta atribuida a IDICE DEL PERÚ.

Sin embargo, esta información es falsa: dicha empresa, que se encuentra inscrita en el Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desde 2020, no ha publicado ningún estudio relacionado con la intención de voto presidencial, ni en su portal oficial ni en sus redes sociales.

Los últimos sondeos difundidos por la empresa están relacionados con elecciones municipales en distritos de Lima, como Rímac, Comas y Lince. Asimismo, el último registro de una encuesta presidencial elaborada por IDICE corresponde a marzo. Por ende, no hay evidencia de un estudio sobre una eventual segunda jornada electoral.

Últimas publicaciones a cargo de IDICE.

Otros aspectos que evidencian la falsedad del contenido

Otra inconsistencia detectada en la imagen difundida en redes sociales es la presencia del logotipo de Gemini, el asistente de inteligencia artificial de Google, ubicado en el lateral derecho del supuesto estudio. Este detalle representa un indicio de que la pieza fue generada o manipulada mediante herramientas de inteligencia artificial.

Finalmente, el equipo de Verificador de La República se comunicó con IDICE para confirmar la autenticidad del contenido difundido en redes sociales. A través de su área de prensa, la entidad desmintió la publicación y afirmó que "la encuesta es falsa".

Conclusión

En redes sociales se difundió una supuesta encuesta atribuida a IDICE del Perú en la que Keiko Fujimori supera por más de 20 puntos porcentuales a Roberto Sánchez de cara a una eventual segunda vuelta electoral. Sin embargo, este sondeo es falso. La encuestadora no ha publicado estudios presidenciales recientes ni en su portal oficial ni en sus redes sociales. Además, la imagen presenta el logotipo de Gemini, lo que evidencia que el contenido fue generado o manipulado digitalmente con IA.