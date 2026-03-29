Municipalidad de Lima clausura temporalmente el Estadio Nacional por ''reiterados incumplimientos''
Municipalidad de Lima clausura temporalmente el Estadio Nacional por ''reiterados incumplimientos''     Municipalidad de Lima clausura temporalmente el Estadio Nacional por ''reiterados incumplimientos''     Municipalidad de Lima clausura temporalmente el Estadio Nacional por ''reiterados incumplimientos''     
Daniel Marquina recuerda a Manolo Rojas tras repentina muerte del actor cómico: "Cumplí mi sueño de trabajar con mi ídolo"

Marquina relató cómo trabajar con Rojas en 'Los Chistosos' fue un sueño hecho realidad, recalcando el buen trato y la humildad del humorista a pesar de su exitosa trayectoria.

Marquina trabajó con Manolo Rojas en 'Los chistosos' Foto: Composición LR
Marquina trabajó con Manolo Rojas en 'Los chistosos' Foto: Composición LR | Redes sociales

El conductor radial Daniel Marquina recordó con emoción al actor cómico Manolo Rojas, quien falleció la noche del viernes 27 de marzo. En declaraciones a un conocido medio local, el comunicador reveló detalles poco conocidos sobre su relación con el humorista, a quien admiraba desde mucho antes de trabajar juntos.

Según contó, pese a su amplia trayectoria, Rojas siempre lo acogió con cercanía desde el primer día que coincidieron en el programa ‘Los Chistosos’. “Uno comienza admirando al personaje, al que te hace reír. Yo me enamoré de su talento. Y luego la vida me dio la oportunidad de trabajar a su lado… ahí descubrí a la persona extraordinaria, al tipazo que era”, expresó.

PUEDES VER: Marisol conmueve con desgarradora escena tras el fallecimiento de Manolo Rojas: "Era mi hermano"

¿Cómo era Manolo Rojas en el trabajo?

Marquina, uno de los integrantes más recientes del icónico programa de RPP, señaló que integrarse al equipo junto a Manolo Rojas y Hernán Vidaurre no solo representó un reto profesional, sino también un momento significativo a nivel personal.

“Cuando me llaman de RPP, ni siquiera lo pensé. Era trabajar con Manolo, ya estaba el pago. Puedo decir que cumplí mi sueño de trabajar con mi ídolo”, afirmó.

Además, destacó el trato horizontal que recibía dentro del equipo. “Yo era el nuevo, el ‘joven’ del grupo, pero Manolo me trató siempre de igual a igual, con mucha humildad. Me escuchaba, me daba mis espacios y me aconsejaba para mejorar”, recordó.

PUEDES VER: Manolo Rojas es velado en Huaral: actor cómico fue recibido con banda musical y tendrá un homenaje en su tierra natal

Un artista humilde, lejos de los egos

El locutor también resaltó que, pese a su destacada trayectoria en teatro, cine y televisión, Manolo Rojas nunca adoptó actitudes de divo. “No se portaba como un artista distante. Parecía un familiar más. Era humilde, sencillo, le gustaba escuchar y conversar. Cuando me tocó trabajar con él, descubrí que era una persona espectacular”, comentó.

Entre los recuerdos más entrañables, Marquina compartió una anécdota que refleja la cercanía del comediante. “Una vez, por molestar, le dije: ‘tío, hazte un pato’. Y él me respondió: ‘¿Qué cosa quieres? Yo lo hago. Se te van a caer los dientes’”, relató entre risas.

Al día siguiente, el humorista sorprendió a todo el equipo al llevar pato al ají, un plato típico de Huaral, preparado por él mismo.

Notas relacionadas
Marisol conmueve con desgarradora escena tras el fallecimiento de Manolo Rojas: "Era mi hermano"

Marisol conmueve con desgarradora escena tras el fallecimiento de Manolo Rojas: "Era mi hermano"

LEER MÁS
Carlos Álvarez conmueve al despedirse de Manolo Rojas: "El Perú pierde a uno de sus más grandes comediantes"

Carlos Álvarez conmueve al despedirse de Manolo Rojas: "El Perú pierde a uno de sus más grandes comediantes"

LEER MÁS
Manolo Rojas EN VIVO: féretro del actor cómico sale de Huaral tras multitudinario y emotivo homenaje

Manolo Rojas EN VIVO: féretro del actor cómico sale de Huaral tras multitudinario y emotivo homenaje

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Lorena Caravedo cuenta las dificultades que enfrentó al mudarse a Canadá tras dejar Perú y la televisión: "Es carísimo"

Lorena Caravedo cuenta las dificultades que enfrentó al mudarse a Canadá tras dejar Perú y la televisión: "Es carísimo"

LEER MÁS
Christian Cueva proponer S/18.000 de pensión por sus hijos y ofrece bienes a Pamela López en propuesta conciliatoria

Christian Cueva proponer S/18.000 de pensión por sus hijos y ofrece bienes a Pamela López en propuesta conciliatoria

LEER MÁS
Hermano de Manolo Rojas revela cómo fueron las últimas horas de vida del actor antes de su fallecimiento: "Todo el día había estado bien"

Hermano de Manolo Rojas revela cómo fueron las últimas horas de vida del actor antes de su fallecimiento: "Todo el día había estado bien"

LEER MÁS
Alejandra Baigorria nombra gerente general de su nuevo negocio a Said Palao el mismo día que se publicó su ampay en Argentina

Alejandra Baigorria nombra gerente general de su nuevo negocio a Said Palao el mismo día que se publicó su ampay en Argentina

LEER MÁS
Paul Michael termina su relación con Pamela López y ella rompe en llanto: “Ni el cacas (Cueva) se atrevería a tanto”

Paul Michael termina su relación con Pamela López y ella rompe en llanto: “Ni el cacas (Cueva) se atrevería a tanto”

LEER MÁS
Adriana Campos Salazar, de ‘Al fondo hay sitio’, le dice a Curwen lo que piensa de él tras anunciar boda con su hermana: “Es muy caballero”

Adriana Campos Salazar, de ‘Al fondo hay sitio’, le dice a Curwen lo que piensa de él tras anunciar boda con su hermana: “Es muy caballero”

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Daniel Marquina recuerda a Manolo Rojas tras repentina muerte del actor cómico: "Cumplí mi sueño de trabajar con mi ídolo"

Partido Colombia vs Francia EN VIVO vía América tv GO: sigue el amistoso por la fecha FIFA 2026

Falleció Manolo Rojas, EN VIVO: homenajes, reacciones, de qué murió, dónde será el entierro y últimas noticias sobre el traslado del féretro del comediante

Espectáculos

Falleció Manolo Rojas, EN VIVO: homenajes, reacciones, de qué murió, dónde será el entierro y últimas noticias sobre el traslado del féretro del comediante

Marisol conmueve con desgarradora escena tras el fallecimiento de Manolo Rojas: "Era mi hermano"

Carlos Álvarez conmueve al despedirse de Manolo Rojas: "El Perú pierde a uno de sus más grandes comediantes"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

López Chau deja claro qué lo diferencia con Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga: "El calor popular"

Keiko Fujimori vs. Mesías Guevara en el debate presidencial: fecha, horarios y canales TV

Multa por no votar 2026: montos según distrito para las Elecciones Generales del 12 de abril

