Daniel Marquina recuerda a Manolo Rojas tras repentina muerte del actor cómico: "Cumplí mi sueño de trabajar con mi ídolo"
Marquina relató cómo trabajar con Rojas en 'Los Chistosos' fue un sueño hecho realidad, recalcando el buen trato y la humildad del humorista a pesar de su exitosa trayectoria.
El conductor radial Daniel Marquina recordó con emoción al actor cómico Manolo Rojas, quien falleció la noche del viernes 27 de marzo. En declaraciones a un conocido medio local, el comunicador reveló detalles poco conocidos sobre su relación con el humorista, a quien admiraba desde mucho antes de trabajar juntos.
Según contó, pese a su amplia trayectoria, Rojas siempre lo acogió con cercanía desde el primer día que coincidieron en el programa ‘Los Chistosos’. “Uno comienza admirando al personaje, al que te hace reír. Yo me enamoré de su talento. Y luego la vida me dio la oportunidad de trabajar a su lado… ahí descubrí a la persona extraordinaria, al tipazo que era”, expresó.
¿Cómo era Manolo Rojas en el trabajo?
Marquina, uno de los integrantes más recientes del icónico programa de RPP, señaló que integrarse al equipo junto a Manolo Rojas y Hernán Vidaurre no solo representó un reto profesional, sino también un momento significativo a nivel personal.
“Cuando me llaman de RPP, ni siquiera lo pensé. Era trabajar con Manolo, ya estaba el pago. Puedo decir que cumplí mi sueño de trabajar con mi ídolo”, afirmó.
Además, destacó el trato horizontal que recibía dentro del equipo. “Yo era el nuevo, el ‘joven’ del grupo, pero Manolo me trató siempre de igual a igual, con mucha humildad. Me escuchaba, me daba mis espacios y me aconsejaba para mejorar”, recordó.
Un artista humilde, lejos de los egos
El locutor también resaltó que, pese a su destacada trayectoria en teatro, cine y televisión, Manolo Rojas nunca adoptó actitudes de divo. “No se portaba como un artista distante. Parecía un familiar más. Era humilde, sencillo, le gustaba escuchar y conversar. Cuando me tocó trabajar con él, descubrí que era una persona espectacular”, comentó.
Entre los recuerdos más entrañables, Marquina compartió una anécdota que refleja la cercanía del comediante. “Una vez, por molestar, le dije: ‘tío, hazte un pato’. Y él me respondió: ‘¿Qué cosa quieres? Yo lo hago. Se te van a caer los dientes’”, relató entre risas.
Al día siguiente, el humorista sorprendió a todo el equipo al llevar pato al ají, un plato típico de Huaral, preparado por él mismo.