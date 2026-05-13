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Reik en Lima 2026: a qué hora inicia, setlist de canciones y todo sobre el concierto de la banda mexicana en Costa 21

El aclamado grupo mexicano Reik vuelve a Perú después de dos años con un imperdible concierto en Costa 21, donde promete emocionar a sus fans con canciones como 'Noviembre sin ti' y 'Sabes'.

Reik está integrado por Jesús Navarro, Julio Ramírez y Bibi Marín.
Reik está integrado por Jesús Navarro, Julio Ramírez y Bibi Marín. | Foto: composición Reik/Freepik
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La expectativa por el regreso de Reik a Lima alcanza su punto más alto este jueves 14 de mayo, cuando la banda mexicana se presenta en Costa 21. Con su característico estilo, que fusiona baladas románticas y pop contemporáneo, el grupo logró un sold out en tiempo récord, reflejo del entusiasmo de sus seguidores peruanos.

El concierto se perfila como una de las citas musicales más destacadas del año. Jesús Navarro, Julio Ramírez y Bibi Marín llegan en plena gira internacional con un repertorio que promete emocionar tanto a quienes crecieron con sus clásicos como a quienes disfrutan de sus nuevas propuestas. El entusiasmo del público, que incluso ha pedido una segunda fecha, confirma la magnitud del fenómeno que Reik representa en el país.

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¿A qué hora inicia el concierto de Reik en Perú 2026?

El concierto de Reik en Lima se llevará a cabo en Costa 21, San Miguel, un espacio que se ha consolidado como uno de los principales escenarios de espectáculos en la capital. Las puertas se abrirán a las 6.00 p. m., mientras que el inicio del show está previsto para las 9.00 p. m.

La presentación tendrá una duración aproximada de dos horas, tiempo suficiente para que los fanáticos disfruten de un recorrido por los grandes éxitos de la agrupación y sus lanzamientos más recientes.

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¿Cuál será el setlist de Reik en Perú 2026?

Aunque el repertorio de Reik en Lima 2026 todavía no ha sido confirmado, ya circula un posible setlist que entusiasma a los seguidores e incluye clásicos que marcaron la carrera del grupo mexicano, como ‘Noviembre sin ti’ y ‘Creo en ti’. En la lista de canciones también podrían estar temas que la agrupación no interpretó en su última visita a la capital de Perú en ‘Amor bajo las estrellas 2024’, como ‘Me duele amarte’.

  1. ‘Sabes’
  2. ‘A veces bien y a veces mal’
  3. ‘Te fuiste de aquí’
  4. ‘Me duele amarte’
  5. ‘Con la cara en alto’
  6. ‘Fui’
  7. ‘Abril’
  8. ‘Baja California’
  9. ‘Panorama’
  10. ‘El correcto’
  11. ‘Creo en ti’
  12. ‘El correcto’
  13. ‘Un año’
  14. ‘La bella y la bestia’
  15. ‘Aleluya’
  16. ‘Si me dices que sí’
  17. ‘Ráptame’
  18. ‘Peligro’
  19. ‘Indeciso’
  20. ‘TQ’
  21. ‘Melancólico’
  22. ‘Aquí en la arena’
  23. ‘Todos buscándolo’
  24. ‘La del primer puesto’
  25. ‘Qué gano olvidándote’
  26. ‘A ciegas’
  27. ‘Noviembre sin ti’
  28. ‘Roomies’
  29. ‘Qué vida la mía’
  30. ‘Amigos con derechos’
  31. ‘Me niego’
  32. ‘Fui’
  33. ‘Yo quisiera’
  34. ‘Ya me enteré’

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Accesos y objetos prohibidos para el concierto de Reik

El ingreso a Costa 21 se realizará por la Costa Verde, a la altura del puente John Lennon, con accesos diferenciados para las zonas Platinum, VIP, General y Tribuna. Se recomienda llegar con anticipación para evitar aglomeraciones y facilitar el control de seguridad.

Entre los objetos prohibidos figuran cámaras profesionales, drones, mochilas grandes, alimentos, bebidas y palos de selfie. Sí estarán permitidos artículos como baterías portátiles, cámaras de bolsillo y mochilas pequeñas.

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