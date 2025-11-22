HOYSuscripcion LR Focus

Katty García revela cómo se gana la vida en Estados Unidos y muestra su lugar de trabajo: "Siempre soy engreída a donde voy"

Katty García reapareció y contó a sus seguidores a qué se dedica laboralmente en Estados Unidos, tras más de ocho años alejada de los escándalos en el Perú.

Katty García se mostró sumamente feliz alejada de los escándalos. Foto/Composición: LR
Katty García se mostró sumamente feliz alejada de los escándalos. Foto/Composición: LR

Katty García, la polémica exbailarina y chica reality, sorprendió a todos sus seguidores de TikTok al mostrar el drástico cambio que ha dado su vida personal, alejada del mundo de la farándula peruana. Desde hace más de ocho años, la exparticipante de 'Bienvenida la tarde' radica actualmente en Estados Unidos; sin embargo, aún conserva una gran cantidad de fanáticos, a quienes reveló a que se dedica actualmente en el extranjero.

A través de un video, la popular 'Toñita del Rímac' mostró un cuarto lleno de prendas donde se le ve feliz. Según explicó, se trata del almacén de una casa de modas. Katty García se encarga de registrar los pedidos e imprimirlos para su correcto procesamiento, luego de registras medidas, pesos y todos los detalles correspondientes. Además, se mostró plenamente contenta porque este trabajo le permite practicar y mejorar su inglés.

PUEDES VER: El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

lr.pe

¿A qué se dedica Katty García en Estados Unidos?

"Este es el warehouse de la casa de modas en donde yo trabajo. ¿Qué hago yo? Por ejemplo, me llega el recibo del pedido que ya hicieron, yo pongo la información en la computadora y proceso el pedido y lo imprimo. Pongo los paquetes aquí y el siguiente está atrás mío es el que va a sellar las cajas", relató con una gran sonrisa.

Asimismo, comentó que se siente afortunada de siempre ser "engreída" a donde va. Ante la pregunta de por qué siempre luce tan feliz, respondió: "Porque uno siempre trata de buscar el lugar que te haga feliz, y si tú eres feliz en tu trabajo, pues olvídate, tienes un super día".

PUEDES VER: Katty García: ¿qué pasó con la ex chica reality tras alejarse de la televisión peruana?

lr.pe

Katty García vive alejada de los escándalos en Estados Unidos

Aunque se desconoce si actualmente Katty García se encuentra soltera, en el pasado se dio a conocer que la ex Agua Bella legó a casarse con la empresaria peruana Karim Vidal, con quien formó una familia en un entorno saludable y alejado de los sonados escándalos que protagonizó en el Perú.

Además, confesó que el proceso de adaptación fue complejo: “No fue fácil. No hablo bien el inglés, pero no me iba a quedar sentada llorando. Decidí emprender y tener una familia”, contó orgullosa.

El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

Katty García confiesa que fue duro mudarse a Estados Unidos y comenzar una nueva vida: “Decidí emprender”

Katty García confiesa que fue duro mudarse a Estados Unidos y comenzar una nueva vida: “Decidí emprender”

Katty García: ¿por qué la modelo abandonó el Perú y a qué se dedica en Estados Unidos?

Katty García: ¿por qué la modelo abandonó el Perú y a qué se dedica en Estados Unidos?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

