Onelia Molina volvió con fuerza a redes sociales y sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de su perfume 'Voraz antipulgas' luego de anunciar el fin de su relación con Mario Irivarren. La propuesta no pasó desapercibida, ya que vino acompañada de un mensaje irónico que muchos interpretaron como una alusión al reciente escándalo de infidelidad.

“No tienes por qué seguir aguantando pulgas. Nuevo ‘Voraz Antipulgas’, para que mantengas bien lejos lo que no te suma”, escribió la odontóloga e integrante de 'Esto es guerra', generando reacciones en redes sociales, donde incluso fue comparada con Shakira.

Onelia Molina sorprende al presentar perfume y la felicitan en redes sociales

Lejos de mantenerse en silencio, Onelia Molina decidió transformar la polémica en una oportunidad. A través de un video promocional, la chica reality presentó el perfume 'Voraz antipulgas', una campaña vinculada a una conocida marca de snacks, en la que dejó entrever una indirecta hacia su expareja.

“Hay presencias que es mejor mantener a distancia. Presentamos ‘Voraz antipulgas’, una nueva forma de mantener distancia de lo que no está a tu altura”, se le escucha decir en el clip. Además, agrega: “Aplícalo sobre ti, excepto en los ojos, porque necesitas ver bien quién sí vale la pena y quién no. Efecto inmediato, resultados evidentes”.

Aunque el producto aún no está a la venta, la publicación sorprendió a sus seguidores. Muchos usuarios no tardaron en reaccionar con mensajes de apoyo y empoderamiento, incluso recordando la popular frase de Shakira: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Mario Irivarren abandona Lima el fin de su relación con Onelia Molina

Mientras la odontóloga continúa activa en televisión y redes sociales, Mario Irivarren fue captado recientemente en el aeropuerto Jorge Chávez, según imágenes difundidas por el portal Instarándula. En las fotografías se le observa con maleta en mano, haciendo fila para abordar un vuelo, aunque no se confirmó si su destino era nacional o internacional.

De acuerdo con el registro, el exchico reality vestía un buzo negro, polo y gorra blanca, y permanecía atento a su celular mientras esperaba. Cabe recordar que el pasado 18 de octubre, el integrante del pódcast 'La manada' comunicó que se ausentaría temporalmente de su programa, en medio de la controversia.