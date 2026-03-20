Alejandra Baigorria confesó que siente que todo a su alrededor se desmorona Foto: Composición LR | Youtube 'Amor y fuego'

Alejandra Baigorria confesó que siente que todo a su alrededor se desmorona Foto: Composición LR | Youtube 'Amor y fuego'

El viernes 20 de marzo, Alejandra Baigorria brindó declaraciones para las cámaras de 'Amor y fuego' sobre el sonado ampay que protagonizó su esposo Said Palao en Argentina, durante la despedida de soltero de Franco Sierralta. La empresaria confirmó que, a pesar del complicado momento que atraviesan, el chico reality no ha abandonado la vivienda familiar.

La popular 'Gringa de Gamarra' se sinceró con los hombres de prensa y confirmó que el diálogo con su pareja no se ha cortado del todo. "Comunicación entre sí, lo normal, pero estamos viendo cómo vamos a hacer. Él está en la casa también, no les voy a mentir", acotó. Además, reconoció que enfrentar este proceso resulta muy difícil para ella, especialmente porque siente que todo a su alrededor se está desmoronando.

Alejandra Baigorria se tomará un tiempo para decidir

En esa línea, la exchica reality indicó que necesita tiempo antes de decidir si perdona o no a Said Palao. Además, reveló que evalúa la posibilidad de abandonar el país para tomar distancia del escrutinio público y las redes sociales, y así reflexionar con tranquilidad. necesaria antes de tomar la decisión de perdonar o no a su aún esposo, Said Palao.

"Te juro que necesito un tiempo. Se lo he dicho a Said. Necesito un tiempo, necesito mi espacio, necesito pensar realmente para no tomar una decisión ni en caliente ni ser tan emocional (...) ni porque me pidan perdón, ni porque lloren, ni porque yo quiera ser mamá, ni porque es un matrimonio. Simplemente es difícil, es difícil para mí porque todo se está cayendo (…) Al final, cada pareja toma la decisión como quiere. Yo voy a ver si me voy de viaje; voy a ver, tengo trabajo. Yo en estos momentos necesito pensar", declaró para Willax Televisión.

Alejandra Baigorria no espera nada de Said Palao

La autora de 'Yo puedo, sé que puedo' remarcó que no espera nada del chico reality y que lo más importante es lo que ella siente por dentro. Además, señaló que no tomará decisiones sobre su matrimonio en un momento de cólera y que no le preocupa la opinión de los demás.

“Yo no estoy esperando nada de él; lo que estoy esperando es lo que Alejandra siente por dentro. Muchas personas me han llamado y me han dicho que no tome una decisión en caliente, por eso me voy a tomar un tiempo. Si me quieren juzgar por eso, me chu*** tres pelotas”, concluyó.







