La empresaria Rosa Fuentes, esposa de Paolo Hurtado, rompió su silencio en una reciente entrevista con el programa 'América espectáculos', donde habló abiertamente sobre su situación actual con el futbolista. Tras el escándalo mediático que involucró al popular 'Caballito' y a la exsuboficial Jossmery Toledo, la madre de los hijos del jugador de fútbol aclaró que, si bien las cosas han cambiado entre ellos, no existe una reconciliación como pareja.

Fuentes expresó que mantiene una buena relación con el padre de sus hijos, y que actualmente ambos se encuentran enfocados en su familia. Las imágenes difundidas hace unas semanas, donde se les vio juntos en una playa de Orlando y en una atracción de Disney, despertaron rumores de un posible regreso sentimental, los cuales ella se encargó de desmentir categóricamente.

Rosa Fuentes revela cómo está su relación con Paolo Hurtado

A pesar de los momentos difíciles vividos tras la infidelidad de Paolo Hurtado con Jossmery Toledo, Rosa Fuentes manifestó que ha logrado establecer una convivencia saludable con el futbolista. “Yo no tengo ninguna mala relación con Paolo, incluso podría decir que todo está perfecto. Estamos juntos todos como familia. Eso es lo único que podría decirles”, aseguró frente a cámaras.

Además, explicó que el viaje familiar que realizaron a Estados Unidos, específicamente al crucero y a los parques de Disney, fue planeado con anticipación por el cumpleaños de su hijo. “El crucero fue el año pasado, era un viaje que lo teníamos planificado. Todos mis temas son familiares en sí”, precisó, dejando en claro que su vínculo con Paolo Hurtado se centra únicamente en el bienestar de sus hijos.

Rosa Fuentes también remarcó que no tiene intención de ocultar nada y que el tiempo ha ayudado a sanar heridas, aunque aún no se siente lista para una reconciliación amorosa. “Ha pasado bastante tiempo de todos mis temas”, señaló, sin entrar en mayores detalles sobre el proceso personal que ha atravesado desde que se hizo público el escándalo con Jossmery Toledo.

Rosa Fuentes deja abierta la puerta, pero aún no perdona

En la misma entrevista, Rosa Fuentes fue consultada sobre la posibilidad de retomar su relación amorosa con el jugador. Su respuesta fue clara, aunque dejó entrever que el proceso de sanación no ha concluido. “Como pareja nos falta muchísimo a los dos, más de mi lado. Es un proceso, es un camino en el que seguimos. Es superlargo, no podría decir que estamos bien o perfectamente, porque eso no es verdad”, indicó.

La esposa de Paolo Hurtado también confesó que ambos han estado asistiendo a terapia familiar durante un periodo prolongado, buscando reconstruir los lazos rotos por la infidelidad. No obstante, dejó en suspenso si han iniciado una terapia de pareja. “Hemos llevado terapia familiar bastante tiempo, pero terapia de pareja todavía lo tengo en reserva, porque quiero estar muy segura de los pasos que voy a dar”, explicó.