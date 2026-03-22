Rock en Lima 2026: fecha, precios y dónde comprar entradas para concierto de Enanitos Verdes, Los Auténticos Decadentes, Vilma Palma e Vampiros y Proyecto Uno en Joinnus

El festival Rock en Lima 2026 alista una nueva edición que promete convocar a miles de fanáticos con un cartel que reúne a emblemáticas figuras del rock en español y la música latina. El evento se realizará el 28 de junio en el Estadio San Marcos, en Lima. Además, el espectáculo musical contará con la participación de bandas internacionales y propuestas nacionales.

Entre los nombres más destacados figura Enanitos Verdes, la legendaria banda fundada por el fallecido Marciano Cantero. El lineup también incluye a Proyecto Uno, recordado por su fusión de merengue, rap y sonidos urbanos en los años noventa. Con temas como ‘El tiburón’ y ‘Está pegao’, la agrupación mantiene vigencia en plataformas digitales, donde supera los millones de oyentes mensuales.

A ellos se suman Los Auténticos Decadentes y Vilma Palma e Vampiros, completando un cartel que apela a la nostalgia y a la celebración de clásicos que marcaron generaciones. La cuota local estará a cargo de Agi-tc y Los Primos, representantes de la escena peruana.

¿Cómo comprar las entradas para ‘Rock en Lima’ 2026 en Joinnus?

El evento, que rinde homenaje al rock en español, está programado para el domingo 28 de junio de 2026 en el Estadio de San Marcos, ubicado en el centro de la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

¿Cuándo inicia la preventa para Rock en Lima 2026?

La preventa ya está disponible en la web de Joinnus. Los interesados que cuenten con una tarjeta BBVA pueden asegurar su entrada con un descuento del 15% hasta agotar stock. Los precios son:

Occidente: S/ 320

VIP: S/ 215

VIP: S/215

Oriente: S/255

Occidente: S/272

Norte: S/ 100

Precio regular:

Platinum: S/350

VIP: S/250

Oriente: S/300

Occidente: S/320

Norte: S/100

¿Cómo comprar las entradas para Rock en Lima 2026 en Joinnus?

Para adquirir los boletos, los usuarios deben registrarse en la plataforma, buscar el evento “Rock en Lima 2026”, seleccionar la zona de su preferencia y completar el pago en línea. Las entradas pueden descargarse de forma digital y presentarse desde el celular el día del concierto.

Con una propuesta que combina íconos del rock latino y ritmos noventeros, Rock en Lima 2026 se perfila como uno de los espectáculos musicales más convocantes del año en la capital.









