Alejandra Baigorria habló por primera vez en televisión nacional sobre el ampay de Said Palao con mujeres en Argentina. La empresaria dio una entrevista a ‘Amor y fuego’ y, entre los temas que abordó, se refirió a su sueño de ser madre, dejando en claro que este no depende de su relación sentimental con el chico reality.

La empresaria buscó callar los rumores de quienes aseguran que perdonará a su esposo debido a sus planes de maternidad. Ella negó esas versiones y aclaró que no necesita de una pareja para convertirse en madre. “Tengo 16 óvulos congelados”, expresó tajantemente.

Alejandra Baigorria niega que perdonará a Said debido a sus planes de convertirse en madre

Alejandra Baigorria señaló que cuenta con los recursos suficientes para asumir su sueño de convertirse en madre de manera independiente. “Llevar un matrimonio y una familia es muy difícil. Acá no se trata de que Alejandra hace todo eso porque ella está ‘encaprichada’, ‘está enferma’, porque ahora todos son psicólogos”, señaló en un comienzo.

“Sí, yo quiero ser madre, es un deseo que tengo y saben qué, tengo 16 óvulos congelados y puedo contactarme el esperma de Harvard de un gringo de ojos azules y tener a mi hijo sola”, declaró la influencer en ‘Amor y fuego’.

Además, también aclaró que no necesita de una pareja para ser madre por primera vez a sus 37 años. “Que me digan que yo tengo apego emocional y que por eso yo estoy pensando…no, no considero, yo soy una mujer independiente que tengo todas las cosas para ser feliz e independiente”, finalizó.

Alejandra Baigorria confiesa que sufrió de dependencia emocional



Alejandra Baigorria también aseguró que en el pasado sufrió de dependencia emocional, pero que ahora ha alcanzado la madurez suficiente para enfrentar este tipo de situaciones, en relación con las imágenes de Said Palao en Argentina.

“Antes no hubiera estado así, cuando me pasó alguna vez estuve tirada en cama, tuve cura de sueño, psicólogos, psiquiatras, antidepresivos, pastillas para dormir y el día de hoy tú me ves aquí parada, partida por dentro, sí, pero no hablen cosas que no saben porque también duele. Yo no tengo derecho a estar recibiendo insultos de mujeres, nadie puede saber lo que yo voy a decir porque ni yo lo sé”, sostuvo.