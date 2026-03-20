El viernes 20 de marzo, Alejandra Baigorria se pronunció en el canal de streaming de María Pía Copello sobre las consecuencias emocionales que atraviesa tras el ampay en Argentina - difundido por 'Magaly TV, la firme' - donde su esposo Said Palao fue captado en una fiesta en yate junto a Mario Irivarren, Patricio Parodi y Franco Sierralta.

La popular 'Rubia de Gamarra' contó que le sorprendió ver a Palao llorar en televisión nacional durante la emisión del jueves 19 de marzo de 'Esto es guerra'. Según explicó, está reacción evidenció una faceta poco conocida del chico reality. “Said no es una persona que llore, no es una persona que exprese sus sentimientos", señaló.

Alejandra Baigorria confirma distancias tras el ampay

En la misma línea, la joven empresaria reveló que, tras la difusión del ampay, la relación con su aún esposo se ha enfriado y la comunicación entre ambos es mínima. Sin embargo, admitió que verlo afectado en señal abierta tuvo un fuerte impacto emocional.

"Fuera de todo que nosotros estemos en un momento de casi no hablarnos, escucharlo así definitivamente fue fuerte para mí (…) Supongo que él también está mal y tampoco a mí no me gusta ver mal a las personas y porque haya cometido un gravísimo error, jamás le desearía el mal a él y a nadie. Esto sigue siendo doloroso, doloroso para mí”, expresó.

Said Palao rompe en llanto y le pide perdón a Alejandra Baigorria

Durante la última emisión del reality de América Televisión, Said Palao rompió en llanto y pidió disculpas públicas a Alejandra Baigorria. Asimismo, se sinceró y aseguró que respetará la decisión que tome su esposa, incluso si eso significa el fin de su matrimonio.

“Pedirle perdón a mi esposa, a mi familia, por haberla envuelto en todo esto. Ella no se merece todo lo que está pasando, no se merece que yo la haya expuesto sobremanera. No se merece ninguna de las cosas por las cuales le estoy haciendo pasar (...) Con las actitudes que he tenido, no he sabido valorar absolutamente nada el cariño, el amor, la entrega que ella ha tenido hacia mí", finalizó.











