Christian Meier sorprende al sumarse al 'Mundial de desayunos' y apoyar al pan con chicharrón: "Claro que voté"
El 'Mundial de desayunos', torneo gastronómico organizado por Ibai Llanos, causa furor en Perú y otros países hispanohablantes, sumando apoyo de políticos, instituciones y famosos.
Christian Meier Miró Quesada contó en una entrevista con la Agencia Andina que participa en el 'Mundial de desayunos', organizado por el streamer español Ibai Llanos. El cantante y actor reveló que ya emitió su voto por el pan con chicharrón. Consultado por un periodista sobre si había participado en el torneo digital, respondió: “Ah, el pan con chicharrón. Ya voté, claro que voté”. Para el exmodelo, este clásico peruano es el favorito indiscutible en la final del torneo culinario, donde compite frente a la arepa venezolana.
El 'Mundial de desayunos' es un torneo digital, en el que distintos países compiten con sus desayunos típicos a través de votaciones en redes sociales. El evento se encuentra en su etapa final y se desarrolla en línea, a través de las siguientes redes sociales de Ibai Llanos: YouTube, Instagram y TikTok.
¿Qué otros personajes famosos e instituciones públicas peruanas participan en el 'Mundial de desayunos?
En el marco del enfrentamiento entre Perú y Venezuela en el 'Mundial de desayunos', varias instituciones públicas han recurrido a sus cuentas oficiales en TikTok para incentivar el voto por el pan con chicharrón. Entre ellas figuran la Municipalidad del Callao, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) e incluso la Policía Nacional del Perú (PNP).
En Instagram, diversas figuras también se han sumado a la campaña. Destacan el comunicador Philip Chu Joy, la creadora de contenido Onelia Molina, el streamer Sacha y el youtuber Tonino, entre muchos otros referentes del mundo digital.
