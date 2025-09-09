HOYSuscripcion LR Focus

Christian Meier sorprende al sumarse al 'Mundial de desayunos' y apoyar al pan con chicharrón: "Claro que voté"

El 'Mundial de desayunos', torneo gastronómico organizado por Ibai Llanos, causa furor en Perú y otros países hispanohablantes, sumando apoyo de políticos, instituciones y famosos.

Christian Meier vota por el pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos'
Christian Meier vota por el pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos' | Foto: Composición LR/ Difusión/ IA

Christian Meier Miró Quesada contó en una entrevista con la Agencia Andina que participa en el 'Mundial de desayunos', organizado por el streamer español Ibai Llanos. El cantante y actor reveló que ya emitió su voto por el pan con chicharrón. Consultado por un periodista sobre si había participado en el torneo digital, respondió: “Ah, el pan con chicharrón. Ya voté, claro que voté”. Para el exmodelo, este clásico peruano es el favorito indiscutible en la final del torneo culinario, donde compite frente a la arepa venezolana.

El 'Mundial de desayunos' es un torneo digital, en el que distintos países compiten con sus desayunos típicos a través de votaciones en redes sociales. El evento se encuentra en su etapa final y se desarrolla en línea, a través de las siguientes redes sociales de Ibai Llanos: YouTube, Instagram y TikTok.

PUEDES VER: El pan con chicharrón se posiciona dentro del top 5 de los mejores desayunos del mundo, según Taste Atlas 2025: ¿en qué puesto está Perú?

¿Qué otros personajes famosos e instituciones públicas peruanas participan en el 'Mundial de desayunos?

En el marco del enfrentamiento entre Perú y Venezuela en el 'Mundial de desayunos', varias instituciones públicas han recurrido a sus cuentas oficiales en TikTok para incentivar el voto por el pan con chicharrón. Entre ellas figuran la Municipalidad del Callao, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) e incluso la Policía Nacional del Perú (PNP).

En Instagram, diversas figuras también se han sumado a la campaña. Destacan el comunicador Philip Chu Joy, la creadora de contenido Onelia Molina, el streamer Sacha y el youtuber Tonino, entre muchos otros referentes del mundo digital.

PUEDES VER: El desayuno de este país superó al pan con chicharrón de Perú, según Taste Atlas 2025: no es el bolón de verde y ni el encebollado de Ecuador

¿Cuántos votos se han registrado en el 'Mundial de desayunos' hasta el 9 de septiembre a las 4:25 p. m.?

