Espectáculos

Melissa Klug esperanzada en poder salir de isla donde está atrapada por ataques entre Irán e Israel: "Dicen que levantan los vuelos"

Melissa Klug permanece varada en las Islas Maldivas desde hace dos semanas debido a la suspensión de vuelos provocada por los ataques entre Irán e Israel. La empresaria peruana expresó que espera regresar pronto al Perú.

Jesús Barco le pidió a Melissa Klug que regrese lo más pronto posible a Perú. Foto: Composición LR/Captura/Willax/Difusión
Jesús Barco le pidió a Melissa Klug que regrese lo más pronto posible a Perú. Foto: Composición LR/Captura/Willax/Difusión

La empresaria peruana Melissa Klug atraviesa momentos de incertidumbre tras quedar atrapada en las Islas Maldivas debido a la paralización de vuelos internacionales originada por los ataques entre Irán e Israel, un conflicto que ha alterado diversas rutas aéreas en Medio Oriente y Asia.

A través de sus redes sociales, la conocida figura de la farándula contó que permanece en la isla de Malé junto a un grupo de amigas mientras espera una solución que le permita retornar al Perú.

lr.pe

Melissa Klug ve una luz de esperanza: podría regresar a Perú tras 2 semanas varada en isla

Después de casi dos semanas sin poder abandonar el archipiélago, Melissa Klug compartió con sus seguidores una actualización sobre la posibilidad de salir de las Islas Maldivas. En un video publicado en sus historias de Instagram el 7 de marzo, la empresaria reveló que existía la posibilidad de que los vuelos internacionales vuelvan a operar.

“Hoy día siete de marzo dicen que a las 23:50 de la noche levantan los vuelos. Vamos a ver, esperemos con fe”, expresó la también influencer, dejando ver la mezcla de esperanza y ansiedad que viven los turistas que permanecen en la zona.

El cierre de rutas aéreas se produjo tras el incremento de tensiones en Medio Oriente y los ataques entre Irán e Israel, lo que obligó a varios aeropuertos de tránsito internacional a suspender operaciones o modificar rutas. Como consecuencia, miles de viajeros quedaron varados en distintos destinos turísticos, entre ellos las Islas Maldivas, uno de los destinos más visitados del Océano Índico.

lr.pe

Melissa Klug vive pesadilla en viaje con amigas

Lo que empezó como una celebración especial terminó convirtiéndose en una experiencia angustiante para Melissa Klug y sus acompañantes. La empresaria viajó primero a Europa y posteriormente a las Islas Maldivas para celebrar su cumpleaños con amigas cercanas.

Durante una comunicación con el programa televisivo 'América hoy', Klug explicó la incertidumbre que enfrenta mientras espera una ruta segura para regresar al Perú. “Estamos hace tres días viendo si abren el aéreo, pero nada. Ya me quiero regresar a mi casa. Mi viaje soñado, mi regalo de cumpleaños terminó así”, comentó la empresaria, evidenciando su frustración por la situación.

La llamada ‘Blanca de Chucuito’ también señaló que, ante la falta de vuelos directos, evalúan alternativas para salir de la región. “Solo están dejando viajar a residentes de Dubái. Si no, tendremos que comprar pasajes para irnos por China. Ya son dos semanas y veníamos por cuatro días”, detalló.

