Corte de La Libertad dispone nueve meses de prisión preventiva para presunto integrante de la organización criminal "Los Pulpos"

La magistrada del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo ordenó el internamiento de Jhon Esnaider Nureña Rojas, en el penal de varones de El Milagro por un periodo de nueve meses como medida coercitiva ante su presunta participación en actos extorsivos en la ciudad de Trujillo.

Jhon Nureña fue detenido cuando intentaba ingresar a territorio chileno tras abordar un vuelo procedente de Perú. Al ahora investigado se le sindica la comisión del delito de extorsión agravada en grado de tentativa contra el dueño de una conocida cevichería en la urbanización San Miguel.

De acuerdo a lo informado en la audiencia, el pasado 1 de febrero, un sujeto detonó un artefacto explosivo en la puerta del restaurante, con el objetivo de amedrentar al empresario y que pague el cupo solicitado vía mensajes de Whatsapp.

Gracias a las labores de investigación de los efectivos policiales, se logró identificar a Nureña Rojas como la persona que presuntamente habría enviado los mensajes intimidatorios a la víctima, desde el celular de su pareja.

Según la policía, Nureña Rojas, conocido con el alias “JJ”, también sería uno de los brazos armados de la organización criminal “Los pulpos” que ha sembrado terror en Trujillo con los constantes explosivos que han detonado como forma de extorsionar a empresarios y pequeños empresarios de la ciudad.

Tras evaluar los elementos de convicción y determinar la existencia de obstaculización y peligro de fuga por parte del investigado, la jueza de la Corte de La Libertad declaró fundado el pedido de prisión preventiva, el cual se computará hasta noviembre de 2026. Además, su captura permitirá determinar su presunta participación en al menos tres atentados más que se llevaron a cabo en diferentes locales comerciales perpetrados con explosivos.

