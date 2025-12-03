Vania Masías compartió su dolor por la reciente muerte de su padre, Estuardo Masías Marrou, de 85 años y conocido empresario fundador de la empresa ‘La calera’. La bailarina y coreógrafa peruana publicó fotos del ingeniero agrónomo, en las que aparece sonriente junto a ella, su madre y practicando deportes, uno de sus grandes pasatiempos.

Además, recordó todo lo que su papá hizo por el Perú y le agradeció por haberle inculcado los valores que le permitieron convertirse en la profesional que es hoy. “Mi maestro de vida”, escribió la líder de la escuela ‘Asociación cultural D1’.

Vania Masías comparte conmovedor mensaje por la muerte de su padre Estuardo Masías

La bailarina de 46 años escribió un emotivo mensaje en sus redes sociales, en la que realza la figura de su padre, Estuardo Masías, fallecido la mañana del martes 2 de diciembre en la ciudad de Lima.

“Hoy partió mi padre: mi ídolo, mi amigo y mi maestro de vida. Me quedo con el orgullo de haber crecido al lado de un ser humano excepcional, fuerte, trabajador y generoso. Su empuje y su amor por este país, lo convirtieron en un referente para muchos, y especialmente para mí”, publicó la profesora de baile.

“Empresario con propósito y apasionado por el deporte, dejó una huella que trasciende. Las palabras no bastan, pero este es mi homenaje al mejor padre del mundo”, finalizó Vania Masías compartiendo algunas imágenes de su padre.

Figuras de la TV peruana le dan su sentido pésame a Vania Masías

La publicación hecha por Vania Masías en redes sociales recibió miles de ‘me gusta’ y comentarios, entre ellos mensajes de conocidas figuras de la TV que le expresaron su sentido pésame por la muerte de Estuardo Masías.

“Mis más sentidas condolencias, querida Vania”, escribió Maju Mantilla; Gianmarco también se sumó con un mensaje: “Abrazos llenos de paz Vania”. El actor Ismael La Rosa comentó: “Un abrazo muy fuerte lleno de luz y amor, Dios ya lo tiene en su gloria”. Melania Urbina agregó: “Lo siento muchísimo. Un abrazo muy fuerte”.