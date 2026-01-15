Harry Styles anunció oficialmente el estreno de su nuevo álbum de estudio, el cuarto de su carrera, que llevará por nombre ‘Kiss All the Time. Disco, Occasionally’. La confirmación llegó el jueves 15 de enero a través de sus redes sociales, donde el artista británico compartió la portada del disco y reveló que el lanzamiento está programado para el próximo 6 de marzo.

El nuevo trabajo discográfico incluirá 12 canciones inéditas y marca una nueva etapa en la evolución musical del exintegrante de One Direction. La producción ejecutiva estará a cargo de Kid Harpoon, reconocido productor que recientemente trabajó con David Byrne, exlíder de Talking Heads, lo que ha generado gran expectativa entre los seguidores del cantante.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ ÁREAS DEL CUERPO SON MÁS VULNERABLES SEGÚN TU SIGNO? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Harry Style regresa a la música con nuevo disco

El anuncio del nuevo álbum de Harry Styles llega luego de varios meses de rumores sobre su regreso a la escena musical. En los días previos a la confirmación oficial, una serie de misteriosos mensajes comenzó a aparecer en vallas publicitarias ubicadas en ciudades clave como Nueva York, Madrid y Roma, generando expectativa entre sus seguidores. Frases como ‘We belong together’ y ‘See you very soon’ despertaron especulaciones que finalmente se concretaron con la revelación del nuevo proyecto discográfico.

Esta campaña formó parte de una estrategia de promoción cuidadosamente diseñada para anticipar el lanzamiento y reforzar el impacto del anuncio en redes sociales y medios internacionales.

PUEDES VER: One Direction se reúne en funeral de Liam Payne

Harry Styles lanzó último disco en 2022

Antes de iniciar esta nueva etapa, el artista británico estuvo enfocado en una extensa gira mundial 'Su Love on Tour', que sufrió postergaciones a raíz de la pandemia. Se inició en septiembre de 2021 y concluyó el 22 de julio de 2023 en Italia, consolidándose como uno de los tours más exitosos de su carrera en solitario.

En medio de ese recorrido, Styles lanzó Harry’s House en mayo de 2022, su tercer álbum de estudio, el cual recibió elogios de la crítica y fue distinguido en 2023 con el premio Grammy al Mejor Álbum, reafirmando su posición como una de las figuras más influyentes del pop actual.