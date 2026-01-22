Harry Styles anuncia estreno de ‘Aperture’, canción de su nuevo disco. | Foto composición LR / Google / Instagram de Harry Styles

Harry Styles anuncia estreno de ‘Aperture’, canción de su nuevo disco. | Foto composición LR / Google / Instagram de Harry Styles

Harry Styles vuelve a la escena musical tras anunciar su nuevo álbum 'Kiss All The Time. Disco, Occasionally'. El ex One Direction reveló el título de su primer single y generó gran expectativa entre sus seguidores.

Desde Harry’s House, publicado en 2022, sus fanáticos esperaban un nuevo proyecto. Tras una extensa gira mundial y un breve receso, el artista prepara su regreso con una propuesta cuidadosamente elaborada.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ ES LA DEPENDENCIA EMOCIONAL Y CÓMO SUPERARLA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL Y DANIELLA SALINAS

Harry Styles y el primer single ‘Aperture’

El primer corte del disco se llama 'Aperture', un tema que promete capturar la esencia melódica de Styles y al mismo tiempo mostrar su evolución sonora. El anuncio incluyó una imagen del cantante en el estudio, reflejando la energía y emoción de esta nueva etapa.

Los seguidores de Harry mostraron gran entusiasmo, anticipando cómo este tema se integrará con el resto del álbum y qué sorpresas traerá en términos de estilo y producción.

Hoy se estrena el primer single del nuevo disco de Harry Styles.

Detalles de ‘Kiss All The Time. Disco, Occasionally’

Este será el cuarto disco solista del músico, compuesto por 12 canciones y producido ejecutivamente por Kid Harpoon. La portada muestra a Styles con un vestuario vintage en un espacio abierto, elección que ha generado debate y admiración por su estética.

Los fanáticos ya pueden preordenar el álbum en diversos formatos, incluyendo casete, CD y vinilos de colores variados, además de adquirir el merchandising oficial disponible en la página web del artista.

Reacciones de los fans ante el primer single del nuevo disco de Harry Style

El anuncio de 'Aperture' desató comentarios positivos en redes sociales: “Lanzar singles hasta del álbum está de vuelta”, “Uniendo al mundo como solo Harry sabe”, “Qué tiempo para estar vivo”, entre otros.

La expectativa también se centra en cómo este tema abrirá la narrativa del álbum, consolidando a Styles como uno de los artistas más influyentes y seguidos a nivel mundial.