José Arbulú de Cementerio Club: “Seguimos juntos porque tocamos la música que nosotros primero queremos escuchar”

La banda peruana Cementerio Club sí se tomó su tiempo para presentar su nueva producción, ¡Eureka! Pensemos en su penúltima entrega, Tiempo, a la que le fue extremadamente bien en cuanto a crítica y favor del público. En este sentido, el destino de ¡Eureka!, tras escuchar sus 12 canciones en Spotify, no será otro que el de la referencialidad y no es halago, es simple descripción.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

“Este es un logro personal y colectivo. No es que queríamos que salga en 10 años, queríamos que salga antes, pero por las diferentes circunstancias, se postergaba. Las cosas salen cuando tienen que salir. Este álbum vino con cierto retraso, pero nos gusta el resultado. Este es un álbum con mucha madurez”, declara para La República, José Arbulú (voz y bajo de Cementerio Club).

Temas como “Los años”, “El tren de mi ilusión”, “Promesa” y “Amor nuevo”, según la preferencia, revelan un diálogo, una compenetración entre José, Pedro Solano, Luis Callirgos y Ricardo Solís. No nos referimos a una solidez musical (el oficio habla solo), sino a una dimensión más personal que genera en ¡Eureka! una falta de crash que convierte al álbum en una experiencia sonora que se agradece así uno sea o no seguidor de la banda. Lo dicho no es nada poco, si hay una banda peruana capaz de asegurar que tiene muchos seguidores, esa es Cementerio Club.

Diseño de Jhon Casco.

“¡Eureka! proyecta no solo nuestra conexión emocional, sino también nuestra conexión psíquica. Es una cuestión que va más allá de mi corazoncito, por decirlo de alguna manera. Es un trabajo muy íntimo de Cementerio Club”, enfatiza José. Ese grado de intimidad, se ve en el hecho de que este trabajo también tiene una edición en formato de vinilo, “para los seguidores y eso fue idea de Pedro Solano, que es un gran vinilero”.

“Hay un concepto llamado psicografía, tu público está en todos lados, es una geografía psíquica. U2 no toca en Irlanda, se va por todos lados a buscar a su público. La vida de una banda es larga y ya no somos los chiquillos de 1996, nuestra visión de la vida ha cambiado desde 1996”. A saber, la escena musical local.

Ahora tenemos propuestas sólidas y en ese escenario aparece ¡Eureka! y Cementerio Club no es ajeno a esa realidad. “Ha habido un crecimiento de la escena, a paso lento pero firme. Estamos viendo la conformación de una escena fuerte pese a las circunstancias difíciles y tenemos que saber que aún hay mucho por hacer”, dice con seguridad el vocalista.

Cementerio Club tiene un sonido de la casa, pero a la vez es posible detectar en él su influencia. “Siempre volvemos a los Beatles, pero nuestras referencias vienen también de The Velvet Underground, The Who, The Doors, Stevie Wonder, Iron Maiden, y en castellano escuchamos temas de Umberto Tossi, Franco de Vita. Seguimos juntos porque tocamos la música que nosotros primero queremos escuchar y en lo que queremos escuchar están nuestros faros y nuestro propio estilo. Todas nuestras canciones, si nos fijamos en las letras, cuentan una historia. En “Baila”, “Te amo”, por ejemplo, celebramos el estar vivos y juntos. Es nuestra experiencia, pero es también la experiencia de nuestros seguidores, en realidad a todos nos pasan cosas y con ¡Eureka! celebramos no la vida, sino lo que nos pasa”.

Los hechos hablan por sí solos. Contra viento y marea, los integrantes de Cementerio Club llevan juntos 29 años. José Arbulú, Pedro Solano, Luis Callirgos y Ricardo Solís estarán este sábado 14 en Yield Rock (centro de Lima) presentando en sociedad ¡Eureka! Agenden la fecha porque ese concierto se va a llenar.