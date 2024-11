Banda peruana "Un Día en la Vida" celebrará 34 años rindiendo tributo a The Beatles

Un Día en la Vida reaviva la magia de The Beatles con su tradicional y anual homenaje, esta vez con sorpresas. Foto: difusión

La banda nacional Un Día en la Vida ultima detalles de la que será la 34 ava edición de su tradicional tributo anual a The Beatles. Bajo el título The Cavern, el espectáculo promete ser toda una experiencia musical que envolverá a la concurrencia con la magia de la música de los Fab Four.

El triple concierto será una vivencia beatle desde el momento en que los asistentes lleguen al teatro hasta que salgan. “Estamos ambientando el teatro con fotos, videos, esculturas y pinturas alusivas a The Beatles y otras grandes sorpresas”, anuncia Edmundo Delgado, fundador de la agrupación y director de la banda.

Junto a Delgado, Tavo Castillo (Frágil, fundador), Renzo Dalí, Carlo André Oliden, Jeremy Castillo y Alejandro Iturrizaga integran la formación actual de la agrupación por la que han pasado destacados músicos de la escena local. Sobre el escenario, ellos estarán secundados por una orquesta de cámara compuesta por integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional.

¿De qué trata el espectáculo?

Este año, los organizadores han diseñado un repertorio donde el espectador imaginará cómo hubiera sido escuchar lo mejor de sus canciones en vivo dentro de The Cavern que fue donde realmente todo empezó y que es el título del concierto este año.

Voces, música y toda la parafernalia que generaran las pantallas leds, las luces, efectos y el mismo vestuario permitirán que los espectadores ingresen al túnel del tiempo, viajen hasta el mismo punto de partida donde John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr empezaron a dar forma a un hermoso sueño allá por la década de los sesenta y que aun en el día de hoy sigue trascendiendo.

Además de este concepto musical, no faltará los esperado y emblemáticos temas, joyas que forman parte de la historia musical de la agrupación inglesa como son: “Let It be”, “Hey Jude”, “Yesterday”, entre otros.

Los conciertos de Un Día en la Vida, se realizarán los días 6, 7 y 8 de diciembre en el Teatro Peruano Japonés. Entradas en Teletickt.