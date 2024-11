Los Beatles vuelven a los Grammy con la canción 'Now and Then'

The Beatles

La canción que estuvo en la “bóveda” de la banda de Liverpool durante cinco décadas, ‘Now and Then’, los lleva de regreso a los Grammy. Yoko Ono había guardado la grabación hasta que le llevó el demo a Paul McCartney en 1994. El cantante definió el tema como “la última canción de The Beatles”.

La banda ha sido nominada en la categoría de grabación del año —al igual que Beyoncé, Taylor Swift y Billie Eilish— y postulan también al Grammy como mejor interpretación rock. ‘Now and Then’ fue grabada por John Lennon en 1970. La canción pudo ser lanzada en 1995 como parte de The Beatles Anthology, pero en ese momento no pudo ser terminada “en parte debido a los desafíos tecnológicos imposibles que implicaba trabajar con la voz que John había grabado en cinta en la década de 1970”.

Recuperada con inteligencia artificial —lo cual desató polémica— Ringo Starr y McCartney estuvieron a cargo de la musicalización e incluyeron la guitarra de George Harrison. A fines del 2023, la BBC interrumpió su programación para transmitir la película sobre la creación de la canción. “Se suponía que habría tres canciones ‘nuevas’ de los Beatles, una para cada volumen de las compilaciones Anthology, pero las sesiones para esta canción se abandonaron porque la voz y el piano de Lennon no se podían separar para la nueva mezcla”, señala The Guardian.

McCartney había dicho que no todos estaban contentos. Harrison, fallecido en 2001, rechazó el tema. “¡Pero es John!”, habría protestado el cantante. “Espero que alguien haga esto con todas mis demos basura después de que muera: convertirlas en canciones exitosas”, dijo después el guitarrista.

Los sobrevivientes de la banda llaman al resultado final “un golpe de suerte”. Por el lanzamiento del videoclip con más de 60 millones de reproducciones, explicaron que “un sistema de software desarrollado por (el director) Peter Jackson y su equipo, utilizado durante toda la producción de la serie documental Get Back, finalmente abrió el camino para separar la voz de John de su parte de piano”.

Jackson comentó que el videoclip —que cuenta con imágenes de los cuatro músicos— fue gracias a “una colección de tomas descartadas nunca antes vistas en la bóveda, donde los Beatles se muestran relajados, divertidos y bastante sinceros. El resultado es bastante disparatado y le proporcionó al video el equilibrio muy necesario entre lo triste y lo divertido”. La producción fue planeada como una despedida de The Beatles.

Después del documental, se espera el estreno de cuatro películas. “El proyecto marca la primera vez que Apple Corps Ltd. y The Beatles (Paul McCartney, Ringo Starr y las familias de John Lennon y George Harrison) otorgan los derechos musicales y de la historia de vida completa para una película con guion”, anunció en febrero la compañía.

Sam Mendes estará a cargo de los cuatro largometrajes. Cada uno de ellos “contará con la perspectiva” de cada miembro de la banda. “Es un honor para mí contar la historia de la mejor banda de rock de todos los tiempos y estoy emocionado de desafiar la noción de lo que constituye una visita al cine”, dijo el director. Las películas se estrenarían a partir del 2027.