Luis Deuteris brindó más detalles sobre la denuncia por presunto abuso sexual contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. En esta oportunidad, el abogado de la joven argentina contó que su representada se encuentra médicamente lastimada, lo cual ha sido verificado tras los exámenes pertinentes. Además, detalló que los jugadores de Alianza Lima podrían recibir hasta 12 años de prisión, según el código penal que rige en Uruguay.

Asimismo, Deuteris enfatizó en que la justicia peruana no puede tener ningún tipo de acción legal. Esto debido a que los hechos sucedieron en otro país y la denunciante es de nacionalidad argentina.

Abogado de joven que denunció a jugadores de Alianza Lima reveló el tiempo que podrían ir a prisión

En conversación con el medio Exitosa, el abogado citó el código penal de Uruguay para asegurar que Zambrano, Trauco y Peña podrían recibir un máximo de 12 años en la cárcel. Eso sí, remarcó que esto puede variar de acuerdo a la implicancia de cada uno.

"Acá, en el artículo 172 del código uruguayo, habla de un máximo de 12 años para un hecho. Ahora, lo que nosotros los técnicos llamamos calificación legal y la gente común conoce como carácter de expediente, va a variar de acuerdo a la intervención que cada uno haya tenido. Eso va a ser resorte exclusivo de la justicia uruguaya", detalló.

Abogado de joven denunciante aseguró que su representada está médicamente lastimada

En otro momento de la conversación, Deuteris contó que la joven argentina pasó los exámenes correspondientes y se pudo constatar que está médicamente dañada.

"Estoy absolutamente convencido de que no existe mujer que pude consentir un acto tan brutal. Está lastimada, médicamente está lastimada, no quiero entrar en detalles por obvias razones de pudor y respeto a la intimidad de mi representada y esas lastimaduras se constataron totalmente", manifestó el especialista.

Del mismo modo, dijo que pese a sus años de experiencia, fue complicado escuchar el relato de los hechos por parte de la denunciante. "En la primera entrevista nos costaba que nuestra representada pudiera reproducir hechos objetivos. No le iba a preguntar qué paso puntualmente, porque no la voy a revictimizar, pero que me contara el contexto, no el de la habitación. Me costó muchísimo porque ella se quebraba en el llanto. Tuve que apelar a la presencia del papá", complementó.