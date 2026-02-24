HOYSuscripcion LR Focus

Miguel Trauco estaría cerca de llegar a ADT tras su salida de Alianza Lima: “Solo falta cerrar el número”

De acuerdo con el periodista José Varela, Miguel Trauco sería del interés de ADT de Tarma. Sin embargo, faltaría afinar detalles en su contrato para que este traspaso se concrete.

Miguel Trauco podría llegar a ADT de Tarma. Foto: composición LR/X
Tras su salida de Alianza Lima, muchos se han preguntado por el futuro de Miguel Trauco, esto tras cometer actos de indisciplina, junto con Carlos Zambrano y Sergio Peña. Aunque de momento solo Peña ha logrado conseguir equipo, los dos defensas se muestran con un destino incierto en términos futbolísticos. Lo último que se conoció fue que Trauco fue ofrecido al fútbol brasileño.

En este contexto, nueva información sale con respecto al paradero del 'Genio', pues de acuerdo al periodista José Varela, durante la transmisión del programa 'Modo Fútbol', el lateral estaría cerca de fichar por ADT. Sin embargo, aún falta afinar detalles para esta posible llegada.

lr.pe

Miguel Trauco llegaría a ADT de Tarma

De acuerdo con el periodista, según sus fuentes, Trauco estaría manteniendo conversaciones con ADT. Sin embargo, el tema económico es un factor que falta definirse para llegar a buen puerto.

"Anoche tuve un contacto con una persona y me dijeron que un jugador de los tres que se fueron de Alianza Lima, bueno, por temas de disciplina, me refiero a Sergio Peña, Miguel Trauco y Carlos Zambrano, uno de estos jugadores tiene una alta posibilidad", empezó diciendo Varela.

"He contrastado aquí con este club y me dicen que económicamente todavía no están cerrados, están un tanto lejos, pero sí me han confirmado el contacto con este club y voy a decir el nombre de este jugador. El jugador es Miguel Trauco. Me acaban de confirmar el contacto con ADT de Tarma", complementó.

"Yo he preguntado si esto ya está cerrado, si es que ya está hecho, porque me dijeron a mí primero que ya se hizo. Sin embargo, yo he contrastado y me dicen que económicamente todavía están un tanto lejos, pero que hubo contacto. Contacto hubo y está todavía ahí vivo. Solo falta cerrar el número. Me dicen a esta hora del día que está un tanto lejos, vamos a ver que sucede", sentenció.

lr.pe

¿En qué equipos jugó Miguel Trauco?

El lateral izquierdo formó parte de diversos clubes a lo largo de su carrera profesional. A continuación, la lista de equipos en los que jugó Miguel Trauco:

  • Unión Comercio (Perú)
  • Universitario (Perú)
  • Flamengo (Brasil)
  • St-Étienne (Francia)
  • San Jose Earthquakes (Estados Unidos)
  • Criciúma (Brasil)
  • Alianza Lima (Perú)
