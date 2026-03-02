HOYSuscripcion LR Focus

El 43% de estadounidenses encuestados desaprueba los ataques de EE. UU. contra Irán, según Reuters/Ipsos

Además, el 60% de los participantes desconfía del plan del presidente para manejar el conflicto, según CNN.

Al interior del Partido Republicano se observa una fractura que gira en torno al liderazgo y la credibilidad del mandatario. Foto: AFP
Al interior del Partido Republicano se observa una fractura que gira en torno al liderazgo y la credibilidad del mandatario. Foto: AFP

Una encuesta de Reuters/Ipsos reveló que el 43% de estadounidenses desaprobó los ataques de la administración contra Irán, esto frente al 27% que afirmó aprobar la escalada y el 29% que no estaba seguro. La consulta pública, que cerró el domingo 1 de marzo, también registró que el 56% de ciudadanos está demasiado dispuesto a usar la fuerza militar, como lo registran los hechos en Venezuela, Siria y Nigeria.

Por parte de los republicanos, el 55% asiente a las acciones y solo el 13% lo reprobaron. Cabe indicar que los bombardeos en Medio Oriente comenzaron tres días antes de las primeras primarias de las elecciones intermedias, que determinarán la mayoría dentro del Congreso durante los próximos dos años.

Los participantes también llegaron a la conclusión de que su decisión sería menos favorable para la campaña si los precios del gas o del petróleo aumentaran en Estados Unidos.

Porcentajes distintos

CNN informó que casi 6 de cada 10 estadounidenses no aceptan el dictamen del Gobierno de Donald Trump contra el territorio iraní, esto bajo la probabilidad de que el cruce militar se extienda entre ambos países.

En esta encuesta, realizada por SSRS, la mayoría afirma desconfiar de que el presidente tome decisiones correctas sobre el uso de la fuerza: el 60% no cree que tenga un plan en concreto para el manejo de la situación y el 62% asegura que la aprobación debería venir desde el Congreso para cualquier tipo de resolución en términos de conflicto bélico.

En particular, esta consulta se realizó entre el sábado y domingo tras los primeros informes periodísticos que revelaron que las acciones habían ocasionado la muerte del Líder Supremo Alí Jamenei, pero antes que se supiera el fallecimiento de cuatro soldados propios.

MAGA y no MAGA

Al interior del Partido Republicano se observa una fractura que gira en torno al liderazgo y la credibilidad del mandatario, especialmente entre quienes se identifican con el movimiento “Make America Great Again” y quienes no lo hacen.

Los simpatizantes muestran niveles de respaldo significativamente más altos hacia la intervención: superan por 30 puntos porcentuales a los republicanos no alineados en la aprobación firme de estas medidas, por 34 en la creencia de que dichas acciones disminuirán la amenaza de Irán y por casi 50 en la confianza plena en que Trump actuará correctamente respecto al uso de la fuerza.

