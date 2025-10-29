Arcángel es considerado uno de los grandes exponentes de la música urbana en Latianomérica. Foto: Composición LR/Instagram.

El cantante urbano Arcángel visitó la ciudad del Cusco en la última semana de octubre, acompañado de un pequeño equipo encargado de documentar su experiencia. El artista incluyó a Machu Picchu como una de las paradas clave en su proyecto personal, que busca explorar las siete maravillas del mundo moderno.

Durante su estancia, compartió en sus redes sociales diversas imágenes que lo muestran recorriendo los andenes, montañas y templos incas. “Estoy viviendo un sueño. Este lugar tiene una energía que no se puede explicar”, expresó en una publicación donde se le observa contemplando el impresionante paisaje desde la cima de Huayna Picchu.

Arcángel llegó a Machu Picchu y testigos revelan cómo se comportó

La llegada del músico Arcángel sorprendió a los visitantes que se encontraban en la estación de tren con destino al santuario. Testigos relatan que, aunque el artista mostró una actitud reservada, accedió a tomarse fotografías con algunos admiradores que lo reconocieron durante el trayecto.

Al llegar a Machu Picchu, fue recibido por guías locales, quienes le explicaron la relevancia histórica del lugar y la necesidad de su conservación. En una de las grabaciones difundidas en redes sociales, se puede observar su asombro al ver el sitio arqueológico por primera vez. “Esto es algo que uno tiene que ver para creer. Nada se compara con estar aquí”, expresó impresionado.

El cantante resaltó la labor de las comunidades de Cusco en la conservación del patrimonio cultural y expresó su agradecimiento por la calidez de la hospitalidad peruana. Su equipo anunció que el artista tiene la intención de incluir imágenes de su visita en un documental que mostrará su travesía por las maravillas del mundo.

¿Qué maravillas modernas del mundo visitó Arcángel?

Procedente de Colombia, donde ofreció una serie de conciertos, Arcángel ha estado desarrollando un itinerario que busca entrelazar su carrera musical con experiencias culturales en diversos países.

Antes de llegar a Perú, el artista visitó México, India y Jordania, donde tuvo la oportunidad de explorar sitios emblemáticos como Chichén Itzá, el Taj Mahal y Petra. Según sus declaraciones, su objetivo es completar este recorrido con paradas programadas en Italia, Brasil y China.