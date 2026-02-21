HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Eric Jurgensen, gerente de Latina, defiende a 'Yo Soy' y asegura que supera en rating a Magaly: “Estamos muy contentos”

Eric Jurgensen explicó que los llamados "colchones" de programación cumplen un papel estratégico dentro de la parrilla televisiva, ya que el rendimiento de un programa influye directamente en el desempeño del que se emite a continuación.

Jurgensen también hablo sobre los "colchones" televisivos Foto: Composición LR
Jurgensen también hablo sobre los "colchones" televisivos Foto: Composición LR | Difusión

Eric Jurgensen, gerente general de Latina, se mostró más que satisfecho al referirse al éxito de 'Yo soy', considerado el programa de imitación más grande del Perú. Además, el también director de Contenido del canal de señal abierta aseguró que el espacio ha logrado superar en rating a 'Magaly TV, la firme'

Jurgensen resaltó el legado del reality de imitación de canto, que cuenta con más de 30 temporadas al aire. En esa línea, explicó la importancia de los llamados "colchones" de programación, que cumplen un papel estratégico dentro de la parrilla televisiva, así como el efecto arrastre que puede favorecer o perjudicar el desempeño del programa que se emite a continuación. 

Eric Jurgensen sobre el éxito de 'Yo soy'

En relación con el desempeño de 'Yo Soy' frente a 'Magaly TV: La firme', Eric Jurgensen señaló que, en Latina Televisión, se sienten satisfechos por los resultados obtenidos en rating. "Estamos muy contentos porque es una gran producción que crea talentos. Durante 12 o 13 años han surgido muchos cantantes gracias a ese programa", señaló.

En cuanto los llamados "colchones', el directo indicó: "Son muy importantes. Es como una ola: cuando es muy alta llega con más fuerza a la orilla. Si el programa anterior deja un buen rating, el siguiente también se fortalece y crece conquistando a la audiencia".

Magaly Medina sobre los "colchones" televisivos

Magaly Medina no solo cuestionó a su equipo de trabajo, sino que también apuntó contra el programa ‘Esto sí es amor’, conducido por Suheyn Cipriani y Miguel Arce, que se emite antes de ‘Magaly TV: la firme’. Según señaló, ese espacio no le deja un buen colchón en términos de rating.

“Lamentablemente nunca he tenido el apoyo de un buen ‘colchón’, me tengo que hacer sola desde cero, lo hacía antes con el programa que me antecedía y lo sigo haciendo ahora. Lógicamente vamos a tratar de remontar eso, me agradaría tener un mejor ‘colchón’, pero si no lo tengo voy a tener que redoblar el trabajo y esforzarme el triple, pero esa ha sido la historia de mi vida siempre”, sostuvo la presentadora a Trome.

