Perú continúa en carrera a los Premios Platino

El cine peruano sigue recorriendo el mundo. Por estos días, el documental Vino la noche se estrena en el Festival de Cine de Berlín, el cortometraje Allá en el cielo se presenta en la sección Generation 14plus y, ayer, la organización de los Premios Platino reveló la lista de precandidaturas en la que figuran varios títulos nacionales.

En la lista corta (o shortlist) quedó Cuadrilátero de Daniel Rodríguez Risco para la categoría de mejor película iberoamericana de ficción. Con este filme, Perú aspira a lograr la nominación final y, además, es la carta peruana para la categoría de mejor guion. La actriz Valentina Saba es la candidata al premio Platino de mejor interpretación femenina de reparto.

En la lista corta figuran 20 películas por categoría (a excepción del apartado mejor animación). Entre ellas, El corazón del lobo de Francisco Lombardi, postula a seis, y una de ellas es a la mejor dirección. Y, aunque es una coproducción de Venezuela con México, Aún es de noche en Caracas es dirigida por la peruana Marité Ugás y por la venezolana Mariana Rondón. Ambas están en la preselección como directoras. Esta cinta, basada en la novela La hija de la española, podría quedarse con la nominación a mejor película.

2025 fue un año de grandes documentales nacionales. Por eso, no es sorpresa que la premiada película Vino la noche compita por la categoría mejor documental. La destacada ópera prima de Paolo Tizón, acerca de un grupo que se prepara para combatir en el VRAEM, tiene opciones de quedarse en los Platino, precisamente, por las críticas positivas que logró en importantes festivales.

'Vino la noche' fue dirigida por Paolo Tizón.

En otras categorías, Kayara: La princesa inca (de César Zelada y Dirk Hampel) continúa en la competencia por una nominación a mejor película de animación, mientras que Soltera casada viuda divorciada 2 de Ani Alva postula como mejor comedia iberoamericana de ficción.

Brasil vuelve como favorito

En 2025, la película brasileña Aún estoy aquí ganó los Premios Platino luego de lograr el primer Óscar en la historia de Brasil. Este año, el país sudamericano vuelve a colocar otro favorito: El agente secreto.

La película, dirigida por Kleber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura, que compite en los Óscar 2026, postula en las categorías principales de los Platino: mejor película de ficción, dirección, mejor intérprete y mejor guion.

En total, continúan en carrera 190 películas. Por España destaca otra nominada por la Academia: Sirât. Además de la ganadora del Festival de Málaga, Sorda. La coproducción de Chile, Francia, Alemania y España La misteriosa mirada del flamenco es también favorita.

Los premios entregados anualmente al cine iberoamericano, se desarrollarán este año en mayo, en México. Aún no han confirmado quién será el artista homenajeado de esta edición. En ceremonias anteriores han premiado a Eva Longoria, Cecilia Roth, Benicio del Toro, Diego Luna, Antonio Banderas y Sonia Braga.