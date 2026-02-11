HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
Paolo Tizón: "Más allá de la ley de cine, hay un ataque sistemático a la cultura"

El director del premiado documental 'Vino la noche' participa en el Berlinale Talents en Alemania. En Lima, asistió a la ceremonia de la APRECI y recibió el premio al mejor documental.

Cineasta peruano.
Cineasta peruano. | Difusión

Paolo Tizón es el único peruano seleccionado para participar en el Berlinale Talents, evento que se desarrolla esta semana en Alemania. El cineasta llega con Vino la noche, el documental premiado en el Festival Karlovy Vary en República Checa 2025.

PUEDES VER: Milagros Samillán, hermana del médico fallecido en las protestas: "El cine nos escuchó y ha sido nuestra voz"

lr.pe

      En total, son 200 cineastas de 120 países que serán parte de talleres y charlas. El viernes, Tizón asistió a la premiación de la Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica (APRECI) y recibió el premio a mejor documental.  “Estoy muy agradecido en general con el gremio cinematográfico. Ese recibimiento en casa me impulsa a seguir haciendo cine”, dijo en el escenario del Teatro de la Alianza Francesa.

Con Vino la noche, el director ingresa a los cuarteles y logra un documental sobre un grupo de jóvenes que se preparan para combatir en el VRAEM. Captura entrenamientos extenuantes y se acerca más a los que llegan de entornos precarios. “Algo que aporta la crítica y la investigación es que se puedan pensar las películas y no solo verlas. Si no las discutimos, no las pensamos, es como no mirarlas”.

PUEDES VER: Óscar 2026: 'Hamnet', relato sobre aquello que no muere

lr.pe

En la ceremonia en la Uyariy, fue elegida la mejor película peruana, se habló de las consecuencias de la actual ley de cine y de la posible censura. En ese sentido, Tizón recordó que eso es solo una parte del problema. “Estamos disputando el poder, estamos disputando la cultura en un año tan complicado. Más allá de la ley del cine, hay un ataque sistemático a la cultura. Hay músicos perseguidos, proyecciones que se cancelan en el último minuto. Lo que pasó con la ley es problemático, pero es un síntoma de algo más grande”.

(La autora de esta nota votó en los Premios APRECI).

