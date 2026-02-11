Paolo Tizón: "Más allá de la ley de cine, hay un ataque sistemático a la cultura"

Paolo Tizón es el único peruano seleccionado para participar en el Berlinale Talents, evento que se desarrolla esta semana en Alemania. El cineasta llega con Vino la noche, el documental premiado en el Festival Karlovy Vary en República Checa 2025.

En total, son 200 cineastas de 120 países que serán parte de talleres y charlas. El viernes, Tizón asistió a la premiación de la Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica (APRECI) y recibió el premio a mejor documental. “Estoy muy agradecido en general con el gremio cinematográfico. Ese recibimiento en casa me impulsa a seguir haciendo cine”, dijo en el escenario del Teatro de la Alianza Francesa.

Con Vino la noche, el director ingresa a los cuarteles y logra un documental sobre un grupo de jóvenes que se preparan para combatir en el VRAEM. Captura entrenamientos extenuantes y se acerca más a los que llegan de entornos precarios. “Algo que aporta la crítica y la investigación es que se puedan pensar las películas y no solo verlas. Si no las discutimos, no las pensamos, es como no mirarlas”.

En la ceremonia en la Uyariy, fue elegida la mejor película peruana, se habló de las consecuencias de la actual ley de cine y de la posible censura. En ese sentido, Tizón recordó que eso es solo una parte del problema. “Estamos disputando el poder, estamos disputando la cultura en un año tan complicado. Más allá de la ley del cine, hay un ataque sistemático a la cultura. Hay músicos perseguidos, proyecciones que se cancelan en el último minuto. Lo que pasó con la ley es problemático, pero es un síntoma de algo más grande”.

(La autora de esta nota votó en los Premios APRECI).