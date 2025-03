El tiktoker Ángel Ramírez ha quedado en el ojo de la tormenta tras la difusión de imágenes que lo muestran ingresando a distintos hoteles en el distrito de Lince junto a un acompañante masculino y dos mujeres. La información fue publicada por el canal de YouTube 'Puro floro', programa de los ‘Urracos’ de Magaly Medina, revelando que el hecho ocurrió la madrugada del domingo 9 de marzo.

Según el material audiovisual, Ángel Ramírez ingresó en primera instancia a un hotel junto a su amigo, mientras que las dos mujeres los esperaban afuera. La narración del periodista John Tirado señaló: “Ingresaba bien campante a un telodije (hotel). La gorrita trataba de ocultarlo (...) Junto a su pata se hacían los locazos... Se van a otro hotel y empiezan a discutir”.

Las pruebas que confirman el ampay de Ángel Ramírez

Una de las evidencias que permitió identificar al tiktoker fue el vehículo en el que se desplazaba. Se trata de una camioneta blanca, la misma que había mostrado en sus redes sociales días antes, lo que facilitó su reconocimiento.

Mientras se viralizaban las imágenes del ampay, su esposa Colleen Barry, conocida como ‘Coco’, se encuentra en Estados Unidos con su hijo, nacido en octubre de 2024. A través de sus redes sociales, la estadounidense ha compartido momentos de su estancia en su país natal, dejando entrever que no estaba en Perú al momento del escándalo.

El silencio de Ángel Ramírez y el mensaje de su esposa ‘Coco’

Hasta el momento, Ángel Ramírez no ha emitido ninguna declaración oficial sobre el escándalo y ha optado por desactivar los comentarios en sus redes sociales. Sin embargo, ‘Coco’ sí reaccionó de manera indirecta al compartir un video en TikTok con la frase: “Cuando empieces a extrañarme, recuerda: cuando me tuviste, yo no fui tu prioridad”.

El escándalo se suma a una reciente controversia en la que Ramírez fue protagonista. Semanas atrás, el locutor ‘Carloncho’ hizo un comentario desatinado sobre el físico de ‘Coco’ durante una transmisión en vivo. A pesar de la indignación generada en redes, el influencer decidió no responder y minimizar el hecho.