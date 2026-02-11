HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Rebeca Escribens explica por qué no fue elegida como conductora de "Mande quien mande”: "Un gran error"

Rebeca Escribens incluso llegó a grabar un spot que presentaba por todo lo alto su llegada al magazine de América Televisión, sin embargo, la conducción quedó en manos de Laura Huarcayo.

Rebeca Escribens se pronuncia tras grabar spot de 'Mande quien mande' Foto: Composición LR
Rebeca Escribens se pronuncia tras grabar spot de 'Mande quien mande' Foto: Composición LR

Rebeca Escribens rompió su silencio y explicó por qué no se concretó su anunciada incorporación como conductora de 'Mande quien mande', pese a que su llegada fue promocionada públicamente tras la salida de María Pía Copello en diciembre de 2025. Aunque llegó a grabar un spot oficial como el nuevo rostro del programa del mediodía, finalmente la conducción quedó en manos de Laura Huarcayo.

La presentadora de Más espectáculos señaló que el proceso no avanzó debido a la falta de acuerdos definitivos con la productora Pro TV. Además, reflexionó sobre la percepción pública del trabajo en televisión y reconoció que la situación generó comentarios y especulaciones tras hacerse público el anuncio inicial.

PUEDES VER: ¡Por la puerta grande! Rebeca Escribens es presentada como la nueva conductora de 'América hoy': 'Estoy recontra lista'

Rebeca Escribens asegura que aprendió la lección

En declaraciones a la cuenta de TikTok Jimmy Show, Escribens calificó como un "error" haber grabado la promoción del programa antes de tener un contrato cerrado. La conductora explicó que aceptó participar en un primer acercamiento con el canal, sin prever que el acuerdo no llegaría a concretarse.

"Hubo un acuerdo con el canal, un primer acercamiento en donde se habló de la posibilidad de conducir 'Mande quien mande', la tomé, grabé. Eso es un gran error. Nunca grabes nada hasta que no esté todo 100 % cerrado", reflexionó la también actriz. 

PUEDES VER: Rebeca Escribens se pronuncia tras difundirse falsa noticia de su muerte paro cardíaco: 'Solo ando de parranda'

Rebeca Escribens revela nuevos detalles de por qué no terminó conduciendo 'MQM'

El motivo principal por el que no se concretó la llegada de Rebeca Escribens a la conducción de 'Mande quien mande' se debió a sus deseos de hacer teatro musical y la incompatibilidad de horarios con otros compromisos televisivos. "Este año voy a estar en Mamma Mía y hacer un musical de tremenda envergadura va a demandar mucho tiempo", señaló. 

Asimismo, hizo hincapié en que el trabajo en el magazine empezaba a las 10:00 a.m. y se extendía hasta las 5:00 p.m., mientras que los ensayos de la obra se realizaban en la tarde. "Cuando me tocó ya hablar con Pro TV, lamentablemente no llegamos a ningún acuerdo por un tema de tiempo (…) En fin, no había forma de poder empatar y yo muero por hacer musicales", detalló. 

