Espectáculos

Hugo Lezama ‘Cinesmero’ se casó con Romina Delgado en íntima ceremonia: así fue su romántica boda

El creador de contenido Hugo Lezama y la también comunicadora sellaron su historia de amor rodeados de personas cercanas, en una celebración marcada por la emoción.

Diversas figuras públicas y amistades felicitaron a Hugo Lezama por su boda.
Diversas figuras públicas y amistades felicitaron a Hugo Lezama por su boda. | Foto composición LR / Google / Instagram Cinesmero

Hugo Lezama, conocido en redes sociales como Cinesmero, sorprendió a su comunidad digital al confirmar su matrimonio con Romina Delgado, también identificada como Flor Carnal. La pareja se dio el sí el pasado 7 de febrero, en un enlace de carácter privado que destacó por su ambiente romántico y cercano.

La celebración reunió a familiares y amistades del entorno más cercano de los recién casados. Entre los asistentes se encontraron figuras como Orozco Oficial y Macla Villamonte, quienes compartieron imágenes del evento en sus historias, acompañadas de mensajes de cariño dirigidos a la pareja.

Cinesmero y Romina Delgado sorprenden con salsa en la pista de baile

Uno de los momentos más comentados de la noche se vivió en la pista de baile, cuando los esposos protagonizaron una escena especial al ritmo de ‘Ámame’, clásico de El Gran Combo de Puerto Rico. La elección musical aportó un aire festivo y emotivo que fue celebrado por los invitados.

Durante la reunión, Romina Delgado agradeció la presencia de cada asistente, gesto que no pasó desapercibido entre quienes acompañaron el inicio de esta nueva etapa. El ambiente reflejó cercanía, complicidad y una conexión genuina entre los protagonistas.

Cinesmero compartió momentos de su boda en redes sociales

Tras la ceremonia, Hugo Lezama utilizó su cuenta de Instagram para repostear fotografías y videos captados por sus amigos. Las imágenes mostraron distintos instantes del matrimonio, desde sonrisas espontáneas hasta abrazos cargados de emoción.

Estas publicaciones generaron múltiples reacciones entre sus seguidores y amistades, quienes felicitaron a la pareja y destacaron la naturalidad con la que ambos viven su relación, ahora consolidada con el matrimonio.

¿Dónde Hugo Lezama le pidió matrimonio a Romina Delgado?

Semanas antes de la boda, Cinesmero ya había despertado rumores sobre una posible propuesta. Hace aproximadamente un mes, el influencer compartió un collage de fotografías tomadas durante un viaje a Colombia, donde ambos aparecieron disfrutando de playas y paisajes del país cafetero.

En una de las imágenes, Romina Delgado sostiene la mano de su pareja mientras luce un anillo, detalle que avivó las especulaciones. La confirmación llegó con el mensaje “Ella dijo que sí”, publicado por Lezama, al que Romina respondió con la frase “Mil veces sí, te amo”, provocando una ola de mensajes emotivos entre sus seguidores.

